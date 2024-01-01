Как опохмелиться после новогоднего застолья: советы врача

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Врач-нарколог из Новосибирска Ольга Коновалова поделилась эффективными советами для быстрого восстановления организма после шумной вечеринки.
Доктор Коновалова настоятельно рекомендует начать день с обильного питья воды. Вода помогает восполнить утраченную жидкость, активизирует почечную функцию и ускоряет процесс очищения организма от токсинов.
«Одним из первых шагов к благополучному утру после праздника должно стать обильное питье воды. Вода помогает восполнить утраченную жидкость, активизирует почечную функцию и ускоряет процесс очищения организма от токсинов», — говорит нарколог.
Восстановление баланса электролитов — ключевой момент в процессе омоложения и восстановления организма в целом. Избегайте сладких газированных напитков. Предпочтение отдайте воде с добавлением соли и минералов.
Небольшая физическая активность может чудесным образом повлиять на ваше самочувствие. Короткая прогулка свежим воздухом или легкая зарядка помогут ускорить обмен веществ и поднять общий тонус организма.
«Хорошо, если у вас есть собака, — отмечает Коновалова. — Даже если праздничная ночь прошла бурно, вы хотите — не хотите, да выйдете на улицу. Если же питомца нет, приложите все усилия, чтобы отправиться на прогулку. Поверьте, ходьба на свежем воздухе, когда на улице никого, очень впечатляет».
Сбалансированный завтрак, богатый белками и витаминами, поможет восстановить силы и подготовит организм к активному дню. Обратите внимание на яйца, овсянку или магазинные коктейли с высоким содержанием белка.
Также вместо обычной воды можно попробовать газированную минеральную воду с лимоном. Это не только восполнит утраченные жидкости, но и добавит свежести.
Планируйте заранее свой рацион, определите предельное количество употребляемого алкоголя и строго придерживайтесь этого лимита. Это поможет избежать излишеств и сохранить контроль над собой.
«В интернете существует много вариантов калькулятора для расчета оптимального количества алкоголя. Оно зависит от наличия заболевания, веса человека и крепкости алкоголя, » — говорит медик.
Исследуйте варианты безалкогольных напитков. Существует множество интересных и вкусных альтернатив крепким напиткам. Безалкогольные коктейли, фруктовые смузи или травяные настои могут стать отличной альтернативой.
«Даже если компания настаивает на употреблении алкоголя, а у вас есть те или иные проблемы с ним, откажитесь. Мало кто действительно обижается на то, что приятель отказывается выпивать», — подчеркивает нарколог.
Полноценное питание перед началом праздничного застолья смягчит воздействие алкоголя на организм и поможет предотвратить чрезмерное употребление.
Маленький совет: перед походом на праздничное мероприятие утолите голод легким белковым перекусом, например, йогуртом или орехами.
«Не забывайте о простых и эффективных методах. Контрастный душ помогает пробудиться, улучшает кровообращение и придает ощущение свежести и бодрствования», — напоминает доктор Коновалова.
После веселого вечера особенно помогает короткий контрастный душ. Это не только поможет вам проснуться, но и поднимет ваше настроение.