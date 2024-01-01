Как опохмелиться после новогоднего застолья: советы врача

Новосибирский врач рассказала, как опохмелиться после новогоднего застолья

Новогодние праздники — это не только время веселья и радости, но и часто период, когда чрезмерное употребление алкоголя может привести к неприятным ощущениям на следующий день. Как избежать похмелья и быстро восстановиться после праздничного застолья — рассказываем в нашем материале.

Восстановиться после застолья ∟ 1. Гидратация организма ∟ 2. Употребление электролитов ∟ 3. Легкая физическая активность ∟ 4. Питательный завтрак Как не напиваться в новогодние праздники ∟ 1. Определите лимит ∟ 2. Альтернативные напитки ∟ 3. Перекусывайте перед употреблением алкоголя Бонусный совет ∟ Принимайте душ

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