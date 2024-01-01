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Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Советы для тех, кому нездоровиться после празднования

Как опохмелиться после новогоднего застолья: советы врача

1 января 2024, 05:27
Фото: Ася Шарапова / 1MI
Советы для тех, кому нездоровиться после празднования

Новосибирский врач рассказала, как опохмелиться после новогоднего застолья

Новогодние праздники — это не только время веселья и радости, но и часто период, когда чрезмерное употребление алкоголя может привести к неприятным ощущениям на следующий день. Как избежать похмелья и быстро восстановиться после праздничного застолья — рассказываем в нашем материале.

Врач-нарколог из Новосибирска Ольга Коновалова поделилась эффективными советами для быстрого восстановления организма после шумной вечеринки.

Восстановиться после застолья

1. Гидратация организма

Доктор Коновалова настоятельно рекомендует начать день с обильного питья воды. Вода помогает восполнить утраченную жидкость, активизирует почечную функцию и ускоряет процесс очищения организма от токсинов.

«Одним из первых шагов к благополучному утру после праздника должно стать обильное питье воды. Вода помогает восполнить утраченную жидкость, активизирует почечную функцию и ускоряет процесс очищения организма от токсинов», — говорит нарколог.

2. Употребление электролитов

Восстановление баланса электролитов — ключевой момент в процессе омоложения и восстановления организма в целом. Избегайте сладких газированных напитков. Предпочтение отдайте воде с добавлением соли и минералов.

Не употребляйте сладкую газировкуНе употребляйте сладкую газировку
Не употребляйте сладкую газировку
Фото: Александра Логинова / 1MI

3. Легкая физическая активность

Небольшая физическая активность может чудесным образом повлиять на ваше самочувствие. Короткая прогулка свежим воздухом или легкая зарядка помогут ускорить обмен веществ и поднять общий тонус организма.

«Хорошо, если у вас есть собака, — отмечает Коновалова. — Даже если праздничная ночь прошла бурно, вы хотите — не хотите, да выйдете на улицу. Если же питомца нет, приложите все усилия, чтобы отправиться на прогулку. Поверьте, ходьба на свежем воздухе, когда на улице никого, очень впечатляет».

4. Питательный завтрак

Сбалансированный завтрак, богатый белками и витаминами, поможет восстановить силы и подготовит организм к активному дню. Обратите внимание на яйца, овсянку или магазинные коктейли с высоким содержанием белка.

Также вместо обычной воды можно попробовать газированную минеральную воду с лимоном. Это не только восполнит утраченные жидкости, но и добавит свежести.

Как не напиваться в новогодние праздники

1. Определите лимит

Планируйте заранее свой рацион, определите предельное количество употребляемого алкоголя и строго придерживайтесь этого лимита. Это поможет избежать излишеств и сохранить контроль над собой.

«В интернете существует много вариантов калькулятора для расчета оптимального количества алкоголя. Оно зависит от наличия заболевания, веса человека и крепкости алкоголя, » — говорит медик.

2. Альтернативные напитки

Исследуйте варианты безалкогольных напитков. Существует множество интересных и вкусных альтернатив крепким напиткам. Безалкогольные коктейли, фруктовые смузи или травяные настои могут стать отличной альтернативой.

Пейте больше водыПейте больше воды
Пейте больше воды
Фото: Антон Засимов / 1MI
«Даже если компания настаивает на употреблении алкоголя, а у вас есть те или иные проблемы с ним, откажитесь. Мало кто действительно обижается на то, что приятель отказывается выпивать», — подчеркивает нарколог.

3. Перекусывайте перед употреблением алкоголя

Полноценное питание перед началом праздничного застолья смягчит воздействие алкоголя на организм и поможет предотвратить чрезмерное употребление.

Маленький совет: перед походом на праздничное мероприятие утолите голод легким белковым перекусом, например, йогуртом или орехами.

Бонусный совет

Принимайте душ

Фото: Photobank Ura Media
«Не забывайте о простых и эффективных методах. Контрастный душ помогает пробудиться, улучшает кровообращение и придает ощущение свежести и бодрствования», — напоминает доктор Коновалова.

После веселого вечера особенно помогает короткий контрастный душ. Это не только поможет вам проснуться, но и поднимет ваше настроение.

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