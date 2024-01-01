Магнитные бури обрушатся на Новосибирск в январе 2024

Согласно прогнозам ученых солнечной лаборатории ИКИ и ИСЗФВ, 1 и 15 января 2024 года на Землю обрушатся мощный геомагнитные штормы, интенсивность которых будет достигать 4 баллов по 5-балльной шкале. У метеочувствительных людей возможны сильные головные боли, перепады давления и ухудшение общего самочувствия.