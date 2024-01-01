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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Магнитные бури обусловлены солнечной активностью

Магнитные бури обрушатся на Новосибирск в январе 2024

1 января 2024, 06:57
Фото: xras.ru
Магнитные бури обусловлены солнечной активностью
Магнитный шторм ожидается в первый день наступившего года и в середине месяца

Согласно прогнозам ученых солнечной лаборатории ИКИ и ИСЗФВ, 1 и 15 января 2024 года на Землю обрушатся мощный геомагнитные штормы, интенсивность которых будет достигать 4 баллов по 5-балльной шкале. У метеочувствительных людей возможны сильные головные боли, перепады давления и ухудшение общего самочувствия.

С 3 по 7 января интенсивность магнитных бурь спадет до трех баллов.

Наиболее опасны магнитные бури для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипотензией и гипертонией, вегетососудистой дистонией и психическими расстройствами.

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#Новосибирск#Прогноз#Магнитные бури#Солнце
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