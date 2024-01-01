Огромный фейерверк на Новый год устроили жители поселка под Новосибирском

Второй год подряд людей призывают отказаться от индивидуальной покупки пиротехники на Новый Год. Вместо этого все деньги, что люди планировали потратить на фейерверки, хлопушки и бенгальские огни, местные активисты предлагают сложить в «общий котел». Год назад эта практика так понравилась жителям, что они решили сделать такое небесное шоу ежегодным, назвать новогодний салют «Фестиваль фейерверков в Горках» и обогнать по красочности все салюты в Новосибирске.