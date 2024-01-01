Огромный фейерверк на Новый год устроили жители поселка под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
На фоне отмены официальных новогодних фейерверков в Новосибирске жители пригородного поселка «Горки Академпарка» сами устроили масштабное небесное файершоу. Как рассказали редакции организаторы, люди собрали более 200 тысяч рублей, пригласили команду профессиональных пиротехников и около 10 минут наслаждались фейерверком после боя курантов.
Второй год подряд людей призывают отказаться от индивидуальной покупки пиротехники на Новый Год. Вместо этого все деньги, что люди планировали потратить на фейерверки, хлопушки и бенгальские огни, местные активисты предлагают сложить в «общий котел». Год назад эта практика так понравилась жителям, что они решили сделать такое небесное шоу ежегодным, назвать новогодний салют «Фестиваль фейерверков в Горках» и обогнать по красочности все салюты в Новосибирске.