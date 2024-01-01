atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Такой праздник люди сами устраивают второй год подряд

Огромный фейерверк на Новый год устроили жители поселка под Новосибирском

1 января 2024, 08:04
Фото: atas.info
Такой праздник люди сами устраивают второй год подряд
Люди сами собрали деньги, чтобы оплатить услуги профессионалов. Небесное огненное шоу продолжалось около 10 минут

На фоне отмены официальных новогодних фейерверков в Новосибирске жители пригородного поселка «Горки Академпарка» сами устроили масштабное небесное файершоу. Как рассказали редакции организаторы, люди собрали более 200 тысяч рублей, пригласили команду профессиональных пиротехников и около 10 минут наслаждались фейерверком после боя курантов.

Чтобы увидеть это шоу, сотни людей сделали небольшой финансовый взнос
Видео: atas.info

Второй год подряд людей призывают отказаться от индивидуальной покупки пиротехники на Новый Год. Вместо этого все деньги, что люди планировали потратить на фейерверки, хлопушки и бенгальские огни, местные активисты предлагают сложить в «общий котел». Год назад эта практика так понравилась жителям, что они решили сделать такое небесное шоу ежегодным, назвать новогодний салют «Фестиваль фейерверков в Горках» и обогнать по красочности все салюты в Новосибирске.

Читайте также:
На главной площади Новосибирска не будет салюта в новогоднюю ночь 2024Новосибирцы запустили салют с крыши машины — их ищут инспекторы ГИБДД: видеоВсе праздничные мероприятия отменили на пл. Ленина в Новосибирске на Новый год
#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Фейерверк#Салют#Новый год#2024#Новый год в Новосибирске 2024
Подпишитесь
Афиша на новогодние каникулы в Новосибирске — подборка мероприятий
Сегодня, 00:12
Итоги 2023 года: главные события в Новосибирске
28 декабря 2023,, 23:23
«Вы там замерзнете и телефон заберут»: актер Кологривый высказался о Новосибирске
29 декабря 2023,, 03:36
Новогоднее обращение Владимира Путина-2024: о чем говорил президент России
31 декабря 2023,, 13:09
Жизнь и страдания господина Локтя: чем запомнился экс-мэр Новосибирска на своем посту
28 декабря 2023,, 14:24
Стало известно, почему власти отказались от катка-фаллоса в центре Новосибирска
30 декабря 2023,, 03:44