Самый опасный и криминальный район Новосибирска назвали полицейские

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В 2023 году наибольшее количество преступлений было зарегистрировано сотрудниками отдела полиции № 7 «Ленинский» — 4862 криминальных эпизодов. На втором месте — отдел полиции № 6 «Октябрьский», 4370 зарегистрированных преступлений. Замыкает криминальную тройку Кировский район, где за минувший год официально зафиксировано 3363 случая нарушения законодательства, сообщили в ответ на запрос редакции Atas.Info в пресс-службе регионального ГУМВД.
Самым благополучным районом оказался Первомайский, там, согласно полицейской статистике, за год произошло 1572 преступления.
Наиболее массовый вид преступлений, совершенных злоумышленниками — кража, в сумме за год зафиксировано 11 798 таких эпизодов, добавили в ведомстве.