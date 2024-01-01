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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

В 2023 году полицейские задержали десятки тысяч злоумышленников

Самый опасный и криминальный район Новосибирска назвали полицейские

1 января 2024, 09:31
Фото: 1MI
В 2023 году полицейские задержали десятки тысяч злоумышленников
По итогам 2023 года наибольший шанс стать жертвой злоумышленников имели жители Левобережья

В 2023 году наибольшее количество преступлений было зарегистрировано сотрудниками отдела полиции № 7 «Ленинский» — 4862 криминальных эпизодов. На втором месте — отдел полиции № 6 «Октябрьский», 4370 зарегистрированных преступлений. Замыкает криминальную тройку Кировский район, где за минувший год официально зафиксировано 3363 случая нарушения законодательства, сообщили в ответ на запрос редакции Atas.Info в пресс-службе регионального ГУМВД.

Самым благополучным районом оказался Первомайский, там, согласно полицейской статистике, за год произошло 1572 преступления.

Наиболее массовый вид преступлений, совершенных злоумышленниками — кража, в сумме за год зафиксировано 11 798 таких эпизодов, добавили в ведомстве.

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#Криминал#Новосибирск#Полиция#Статистика#Преступления
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