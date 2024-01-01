Самый опасный и криминальный район Новосибирска назвали полицейские

В 2023 году наибольшее количество преступлений было зарегистрировано сотрудниками отдела полиции № 7 «Ленинский» — 4862 криминальных эпизодов. На втором месте — отдел полиции № 6 «Октябрьский», 4370 зарегистрированных преступлений. Замыкает криминальную тройку Кировский район, где за минувший год официально зафиксировано 3363 случая нарушения законодательства, сообщили в ответ на запрос редакции Atas.Info в пресс-службе регионального ГУМВД.