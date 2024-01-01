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Published Сегодня, 10:34

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Updated Сегодня, 10:36

Восточный обход начали строить еще в 2013 году

В 2023 году под Новосибирском построили более 10 км Восточного обхода

1 января 2024, 10:34
Фото: sib.rosavtodor.gov.ru
Восточный обход начали строить еще в 2013 году
Первый из четырех участков объездной дороги планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году

Строители проложили 10,7 километров основного хода Восточного обхода Новосибирска, сообщили в региональном Минтрансе, подводя итоги 2023 года. В минувшем году было запущено движение по 85-метровому путепроводу между селом Новолуговое и поселком Ремесленный. В результате путь между населенными пунктами сократился на полтора километра.

Ввод в эксплуатацию первого этапа трассы протяженностью 20 км запланирован на 2024 год, пишет РБК Новосибирск со ссылкой на ФКУ «Сибуправтодор».

Восточный обход — 80-километровая дорога, которая соединит Северный объезд через Гусинобродское шоссе с Чуйским трактом, убрав транзитный поток через Новосибирск.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Строительство#Восточный обход
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