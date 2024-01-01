В 2023 году под Новосибирском построили более 10 км Восточного обхода

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Строители проложили 10,7 километров основного хода Восточного обхода Новосибирска, сообщили в региональном Минтрансе, подводя итоги 2023 года. В минувшем году было запущено движение по 85-метровому путепроводу между селом Новолуговое и поселком Ремесленный. В результате путь между населенными пунктами сократился на полтора километра.
Ввод в эксплуатацию первого этапа трассы протяженностью 20 км запланирован на 2024 год, пишет РБК Новосибирск со ссылкой на ФКУ «Сибуправтодор».
Восточный обход — 80-километровая дорога, которая соединит Северный объезд через Гусинобродское шоссе с Чуйским трактом, убрав транзитный поток через Новосибирск.