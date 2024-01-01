В Новосибирске продолжают дорожать яйца

По последним данным Новосибирскстата, за неделю с 18 по 25 декабря, по один десяток яиц подорожал на 10%. Средняя стоимость упаковки составила 136,62 рубля, в то время, как по состоянию на 18 декабря средняя цена составляла 124,09 рублей. Читатели Atas.Info в свою очередь, сообщают, что в последние дни декабря встречали в магазинах ценники в районе 160-170 рублей за десяток яиц.