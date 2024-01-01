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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Рост цен на яйца продолжается во многих регионах России

В Новосибирске продолжают дорожать яйца

1 января 2024, 12:28
Фото: atas.info
Рост цен на яйца продолжается во многих регионах России

За неделю куриные яйца в Новосибирске подорожали на 10%

В последние дни ушедшего года цены скаканули еще на 10 процентов вверх. Ранее региональные власти заявляли, что договорились с производителями о снижении стоимости яиц

По последним данным Новосибирскстата, за неделю с 18 по 25 декабря, по один десяток яиц подорожал на 10%. Средняя стоимость упаковки составила 136,62 рубля, в то время, как по состоянию на 18 декабря средняя цена составляла 124,09 рублей. Читатели Atas.Info в свою очередь, сообщают, что в последние дни декабря встречали в магазинах ценники в районе 160-170 рублей за десяток яиц.

«Я делала закупки к Новому году, уже после того, как везде в СМИ наши власти сообщили о сдерживании роста цен, о какой-то договоренности с птицефабриками, что яйца подешевеют, или хотя бы, не будут дальше дорожать. Все это ни разу не похоже на реальность — где-то яйца продаются с дикими ценниками, а где-то их и вовсе нет в продаже», — рассказала редакции жительница Новосибирска Анна Чалдина.

Согласно данным Новосибирскстата, год назад средняя стоимость десятка куриных яиц в рознице составляла 81 рубль.

По данным новосибирских птицефабрик, яйца дорожают из-за увеличения затрат на транспортировку и кормление птиц. Кроме того, стоимость вакцины от птичьего гриппа увеличилась втрое с начала 2023 года. Это связано с повышением курса доллара. Вакцинация является обязательной для птиц, поэтому предприятия вынуждены в любом случае покупать препарат по более высоким ценам. Также цены на коробки, используемые для упаковки яиц, выросли втрое.

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#Новосибирск#Цены#Рост#Яйца#Икра куриная — что происходит с яйцами в 2023 году
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