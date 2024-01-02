Биогель для защиты фруктов разработали ученые в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:55
Научные сотрудники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали гель из биополимеров, продлевающий срок хранения фруктов при комнатной температуре. Тесты на яблоках и мандаринах показали, что использование такого средства продлевает срок хранения в три раза. При этом плоды можно обрабатывать как во время упаковки, так и непосредственно на дереве.
Состав геля полностью органический, не несущий никакой опасности для организма человека, его слой легко смывается водой.
Весной ученые намерены протестировать свою разработку на моркови и ягодах, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на преподавателя кафедры электрофизических установок и ускорителей НГТУ Екатерину Литвинову.