Биогель для защиты фруктов разработали ученые в Новосибирске

Научные сотрудники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали гель из биополимеров, продлевающий срок хранения фруктов при комнатной температуре. Тесты на яблоках и мандаринах показали, что использование такого средства продлевает срок хранения в три раза. При этом плоды можно обрабатывать как во время упаковки, так и непосредственно на дереве.