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Published Сегодня, 04:55

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Гель продлевает срок хрениения плодов в три раза

Биогель для защиты фруктов разработали ученые в Новосибирске

2 января 2024, 04:55
Фото: atas.info
Гель продлевает срок хрениения плодов в три раза
Специальное средство защищает плоды от высыхания и продлевает их срок хранения

Научные сотрудники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали гель из биополимеров, продлевающий срок хранения фруктов при комнатной температуре. Тесты на яблоках и мандаринах показали, что использование такого средства продлевает срок хранения в три раза. При этом плоды можно обрабатывать как во время упаковки, так и непосредственно на дереве.

Состав геля полностью органический, не несущий никакой опасности для организма человека, его слой легко смывается водой.

Весной ученые намерены протестировать свою разработку на моркови и ягодах, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на преподавателя кафедры электрофизических установок и ускорителей НГТУ Екатерину Литвинову.

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#Наука#Новосибирск#Ученые#Фрукты#Разработка#Гель#Хранение
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