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Авария произошла на трассе Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий

Два человека погибли в ДТП в Новосибирской области

2 января 2024, 03:02
Фото: 1MI
Авария произошла на трассе Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий
Трагедия произошла в Тогучинском районе

Два человека погибли и один травмирован в результате столкновения двух автомобилей в Тогучинском районе Новосибирской области. Авария произошла на 103-м километре трассы К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, водитель 1999 года рождения не справился с управлением машиной ВАЗ-2109 и вылетел на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Honda Odyssеую

«В результате произошедшего двое мужчин в автомобиле ВАЗ — водитель и 18-летний пассажир — погибли. Женщина-пассажир автомобиля Honda Odyssey 1990 года рождения с различными травмами доставлена в районную больницу», — говорится в сообщении дорожной полиции.
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Гибель
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