Два человека погибли в ДТП в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Два человека погибли и один травмирован в результате столкновения двух автомобилей в Тогучинском районе Новосибирской области. Авария произошла на 103-м километре трассы К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, водитель 1999 года рождения не справился с управлением машиной ВАЗ-2109 и вылетел на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Honda Odyssеую
«В результате произошедшего двое мужчин в автомобиле ВАЗ — водитель и 18-летний пассажир — погибли. Женщина-пассажир автомобиля Honda Odyssey 1990 года рождения с различными травмами доставлена в районную больницу», — говорится в сообщении дорожной полиции.