Гостиницу на месте издательства «Наука» построят в Новосибирске

По данным системы СПАРК, ООО «СЗ „Диадема“ зарегистрировано в июле 2022 года, по итогам этого года зафиксирован убыток в размере 64 тысяч рублей. Генеральным директором компании числится Глеб Половников, он же возглавляет ООО „СЗ Расцветай на Ядринцевской“, ООО „СЗ Расцветай на Гоголя“, ООО „СЗ Дом на Шамшиных“.