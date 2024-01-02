Гостиницу на месте издательства «Наука» построят в Новосибирске

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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство, которое предусматривает работы по реконструкции нежилого здания по адресу улица Станиславского, 25, в гостиничный комплекс. Ранее здесь располагалась типография издательства «Наука». Согласно документу, комплекс апартаментов предусматривает наличие 280 номеров общей площадью 8368,55 квадратных метров и помещений для размещения семи магазинов. Общая площадь, отведенная под торговлю — 2097,27 кв. м.
Разрешение на строительство выдано ООО «Специализированный застройщик „Диадема“, оно действует до 27 июня 2025 года.
По данным системы СПАРК, ООО «СЗ „Диадема“ зарегистрировано в июле 2022 года, по итогам этого года зафиксирован убыток в размере 64 тысяч рублей. Генеральным директором компании числится Глеб Половников, он же возглавляет ООО „СЗ Расцветай на Ядринцевской“, ООО „СЗ Расцветай на Гоголя“, ООО „СЗ Дом на Шамшиных“.
«СЗ „Диадема“ принадлежит Владиславу Савельеву, владельцу одной из крупнейших компаний-застройщиков региона „Расцветай Инвест“, брату депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Савельева.
Имущественный комплекс, принадлежащий издательству «Наука» в Новосибирске, был продан летом 2023 года для погашения налоговой задолженности в размере 890 млн рублей.
Победителем аукциона по продаже земельного участка с комплексом знаний на ул. Станиславского, 25 в Ленинском районе Новосибирска стало ООО «Диадема». Компания заплатила за лот 249,2 млн рублей при начальной стоимости 137, 66 миллионов. Земельный участков выгодно расположен на первой линии оживленной улицы Левобережья, отмечалось в описании к аукциону.
Новосибирский филиал издательства «Наука» был образован в 1963 году, и главным направлением работы было издание научных трудов институтов Сибирского отделения АН СССР (позже Российской Академии наук). В 2022 году сообщалось о серьезных финансовых проблемах и сокращении части сотрудников издательства.