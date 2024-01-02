Маршрутка с пассажирами перевернулась в Новосибирске — есть пострадавшие

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Вечером 2 января произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Большевистская. По предварительным данным, водитель мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем ГАЗель по маршруту 91, двигался по улице Большевистская со стороны улицы Выборная в сторону Разъезда Иня. В районе дома №280 он не справился с управлением и автомобиль перевернулся на дороге.
В результате этого инцидента пострадали пять пассажиров. Среди них были мужчина 2002 года рождения, женщины 1981, 1995 и 2003 года рождения, а также несовершеннолетняя девушка 2006 года рождения. Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Какие именно они получили травмы, неизвестно.
На месте происшествия работает полицейский патруль ДПС, который выясняет все обстоятельства аварии.