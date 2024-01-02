Маршрутка с пассажирами перевернулась в Новосибирске — есть пострадавшие

В результате этого инцидента пострадали пять пассажиров. Среди них были мужчина 2002 года рождения, женщины 1981, 1995 и 2003 года рождения, а также несовершеннолетняя девушка 2006 года рождения. Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Какие именно они получили травмы, неизвестно.