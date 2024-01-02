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Posted Сегодня, 17:21

Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Есть пострадавшие

Маршрутка с пассажирами перевернулась в Новосибирске — есть пострадавшие

2 января 2024, 17:21
Фото: ГИБДД
Есть пострадавшие
В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в результате которого опрокинулась маршрутка с пассажирами. Подробности сообщили в ГИБДД региона.

Вечером 2 января произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Большевистская. По предварительным данным, водитель мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем ГАЗель по маршруту 91, двигался по улице Большевистская со стороны улицы Выборная в сторону Разъезда Иня. В районе дома №280 он не справился с управлением и автомобиль перевернулся на дороге.

В результате этого инцидента пострадали пять пассажиров. Среди них были мужчина 2002 года рождения, женщины 1981, 1995 и 2003 года рождения, а также несовершеннолетняя девушка 2006 года рождения. Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Какие именно они получили травмы, неизвестно.

На месте происшествия работает полицейский патруль ДПС, который выясняет все обстоятельства аварии.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Эмилия Губарева
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