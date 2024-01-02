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Published Сегодня, 08:32

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Самым спокойным районом Новосибирска оказался Первомайский

Полиция раскрыла количество преступлений в Новосибирске за 2023 год

2 января 2024, 08:32
Фото: atas.info
Самым спокойным районом Новосибирска оказался Первомайский
Полицейские в минувшем году зафиксировали почти 30 тысяч преступлений. Самым криминальным оказался Ленинский район

По информации ГУ МВД России по Новосибирской области в 2023 году (по состоянию на 26 декабря) на территории города Новосибирска зарегистрировано 29 834 преступления. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос редакции Atas.Info.

«За год было зафиксировано 11 798 фактов краж чужого имущества (краж из квартир — 895, краж автотранспорта — 163), неправомерных завладений транспортными средствами — 134. Зарегистрирован 431 факт грабежей, разбойных нападений — 77, причинений тяжкого вреда здоровью — 161, хулиганств — 19», — сказано в документе за подписью врио начальника отдела информации и общественных связей регионального главка полиции Павла Кельина.
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Что касается сведений по зарегистрированным фактам убийств, изнасилований и преступлений против сексуальной неприкосновенности, то раскрытие такой информации относится к компетенции регионального управление Следственного комитета РФ, добавили в ведомстве.

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#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Статистика#Преступления
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