Появились фото с места ДТП с перевернутой маршруткой в Новосибирске

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
2 января произошло ДТП на улице Большевистская. По первым данным, водитель мужчина 1962 года рождения, управляя маршруткой №91, не справился с управлением и автомобиль перевернулся на дороге.
Пострадали пять пассажиров. Среди них были мужчина 2002 года рождения, женщины 1981, 1995 и 2003 года рождения, а также несовершеннолетняя девушка 2006 года рождения. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые разбираются в подробностях аварии.