Появились фото с места ДТП с перевернутой маршруткой в Новосибирске

Пострадали пять пассажиров. Среди них были мужчина 2002 года рождения, женщины 1981, 1995 и 2003 года рождения, а также несовершеннолетняя девушка 2006 года рождения. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.