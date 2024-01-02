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Posted Сегодня, 17:26

Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

Есть пострадавшие

Появились фото с места ДТП с перевернутой маршруткой в Новосибирске

2 января 2024, 17:26
Фото: АСТ-54/ВКонтакте
Есть пострадавшие
В Новосибирске перевернулась маршрутка с пассажирами. Есть пострадавшие, о чем сообщили в ГИБДД.

2 января произошло ДТП на улице Большевистская. По первым данным, водитель мужчина 1962 года рождения, управляя маршруткой №91, не справился с управлением и автомобиль перевернулся на дороге.

Фото: ГИБДД

Пострадали пять пассажиров. Среди них были мужчина 2002 года рождения, женщины 1981, 1995 и 2003 года рождения, а также несовершеннолетняя девушка 2006 года рождения. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые разбираются в подробностях аварии.

Есть пострадавшие
Видео: ГИБДД
Маршрутка с пассажирами перевернулась в Новосибирске — есть пострадавшие
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#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Пострадавшие#Эмилия Губарева
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