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Несколько магнитных бурь будет в России

Ад метеозависимых: прогноз магнитных бурь для новосибирцев в январе 2024

3 января 2024, 02:46
Фото: Midjourney
Несколько магнитных бурь будет в России

В Новосибирске ожидается несколько магнитных бурь в январе 2024

В январе 2024 года в Новосибирске ожидаются геомагнитные бури. По прогнозу ИКИ и ИСЗФ, наиболее сильные возмущения произойдут 1 и 15 января и достигнут четырех баллов.

С 3 по 7 января ожидаются магнитные бури второго уровня. С 8 по 10 января возможны солнечные вспышки мощностью три балла. С 11 по 13 января волнения могут достигать двух баллов, но 14 января сила ударов снова возрастет до трех. Магнитосфера будет возмущённой 23 и 24 января.

Во время магнитных бурь у метеозависимых людей часто проявляются упадок сил, бессонница, мигрень, перепады давления и ломота в суставах. На фоне этих симптомов также может ухудшиться настроение, снизиться концентрация и внимание.

Людям, которые ощущают негативное влияние геомагнитных возмущений, рекомендуется больше гулять, соблюдать режим сна и отдыха, пить достаточно воды и травяных чаев. Если нет противопоказаний, можно принять ванну с солью. Стоит избегать кофе, крепкого чая и энергетических напитков. Алкоголь, курение и интенсивные физические нагрузки также могут ухудшить состояние метеозависимых людей во время магнитных бурь.

Магнитные бури обрушатся на Новосибирск в январе 2024
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Прогноз#Эмилия Губарева#Магнитная буря
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