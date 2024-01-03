Ад метеозависимых: прогноз магнитных бурь для новосибирцев в январе 2024

С 3 по 7 января ожидаются магнитные бури второго уровня. С 8 по 10 января возможны солнечные вспышки мощностью три балла. С 11 по 13 января волнения могут достигать двух баллов, но 14 января сила ударов снова возрастет до трех. Магнитосфера будет возмущённой 23 и 24 января.