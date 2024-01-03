Ад метеозависимых: прогноз магнитных бурь для новосибирцев в январе 2024

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С 3 по 7 января ожидаются магнитные бури второго уровня. С 8 по 10 января возможны солнечные вспышки мощностью три балла. С 11 по 13 января волнения могут достигать двух баллов, но 14 января сила ударов снова возрастет до трех. Магнитосфера будет возмущённой 23 и 24 января.
Во время магнитных бурь у метеозависимых людей часто проявляются упадок сил, бессонница, мигрень, перепады давления и ломота в суставах. На фоне этих симптомов также может ухудшиться настроение, снизиться концентрация и внимание.
Людям, которые ощущают негативное влияние геомагнитных возмущений, рекомендуется больше гулять, соблюдать режим сна и отдыха, пить достаточно воды и травяных чаев. Если нет противопоказаний, можно принять ванну с солью. Стоит избегать кофе, крепкого чая и энергетических напитков. Алкоголь, курение и интенсивные физические нагрузки также могут ухудшить состояние метеозависимых людей во время магнитных бурь.