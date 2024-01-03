Бэтмобиль 1990 года выпуска продают в Новосибирске за 360 тысяч рублей

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
Modified Сегодня, 02:36
Updated Сегодня, 02:36
В Новосибирске в продаже имеется автомобиль, который очень похож на машину Бэтмена из кинофильмов. Это Lincoln Town Car 1990 года выпуска, стоимость которого составляет 360 тысяч рублей.
Владелец автомобиля утверждает, что с 2011 года машина не использовалась. В период с 2008 по 2010 годы автомобиль был модернизирован.
Первоначально владелец планировал использовать этот автомобиль для автомобильных шоу. Машина находится в рабочем состоянии и готова к эксплуатации. У нее есть 5-литровый двигатель, руль расположен слева, задний привод и автоматическая коробка передач.