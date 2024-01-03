atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:34

Published Сегодня, 02:34

Modified Сегодня, 02:36

Updated Сегодня, 02:36

Машина стоит 300 тысяч

Бэтмобиль 1990 года выпуска продают в Новосибирске за 360 тысяч рублей

3 января 2024, 02:34
Фото: Авито
Машина стоит 300 тысяч
В Новосибирске продается модифицированный автомобиль Lincoln Town Car 1990 года выпуска, похожий на машину Бэтмена из фильмов.

В Новосибирске в продаже имеется автомобиль, который очень похож на машину Бэтмена из кинофильмов. Это Lincoln Town Car 1990 года выпуска, стоимость которого составляет 360 тысяч рублей.

Владелец автомобиля утверждает, что с 2011 года машина не использовалась. В период с 2008 по 2010 годы автомобиль был модернизирован.

Первоначально владелец планировал использовать этот автомобиль для автомобильных шоу. Машина находится в рабочем состоянии и готова к эксплуатации. У нее есть 5-литровый двигатель, руль расположен слева, задний привод и автоматическая коробка передач.

Черный автомобиль Бэтмена Lincoln продают в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Истребитель времен Второй мировой войны продают в Новосибирске за 54 млн рублейБоксерские перчатки с автографом бойца ММА Емельяненко продают в НовосибирскеТорговый центр продают в Новосибирске за 850 млн рублейКоллекцию мини-обуви продают в Новосибирске за 100 тысяч рублей
#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Продажа#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Афиша на новогодние каникулы в Новосибирске — подборка мероприятий
1 января, 00:12
Итоги 2023 года: главные события в Новосибирске
28 декабря 2023,, 23:23
«Вы там замерзнете и телефон заберут»: актер Кологривый высказался о Новосибирске
29 декабря 2023,, 03:36
Новый фуд-холл откроют в январе в Левобережье Новосибирска
1 января, 08:42
Самый опасный и криминальный район Новосибирска назвали полицейские
1 января, 09:31
Огромный фейерверк на Новый год устроили жители поселка под Новосибирском
1 января, 08:04