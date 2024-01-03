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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Погибли люди

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

3 января 2024, 12:48
Фото: ГИБДД
Погибли люди
В Болотнинском районе произошло ДТП с летальным исходом. В результате столкновения автомобилей, погибли четыре человека. Об этом сообщили в ГИБДД.

Как сообщили в ГИБДД, 3 января около 14:50 водитель «Тойоты Рактис» двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» в сторону Новосибирска. На 109 км трассы при обгоне он не справился с управлением и столкнулся с «Хендаем Туксон». После этого «Тойота» еще раз столкнулась, на этот раз с грузовиком «Вольво».

В результате происшествия погибли водитель и две женщины-пассажирки «Тойоты», возраст которых неизвестен. Водитель «Хендая» скончался в больнице, не приходя в сознание.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшедшего выясняются.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Автомобиль#Эмилия Губарева
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