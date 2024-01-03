Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

Как сообщили в ГИБДД, 3 января около 14:50 водитель «Тойоты Рактис» двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» в сторону Новосибирска. На 109 км трассы при обгоне он не справился с управлением и столкнулся с «Хендаем Туксон». После этого «Тойота» еще раз столкнулась, на этот раз с грузовиком «Вольво».