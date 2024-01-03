«Ехали в гости к другу»: раскрыты подробности смертельного ДТП под Новосибирском

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В Тогучинском районе Новосибирской области произошло страшное ДТП. Вечером 1 января двое парней, ехавших на «девятке», разбились, врезавшись в «Хонду». Оказалось, что погибшие парни были родными братьями из многодетной семьи.
Один из погибших, 24-летний водитель, вез своего 18-летнего брата. Подруга погибших сообщила, что они ехали в гости к другу в Кемерово. Близкие предполагают, что у автомобиля выключились фары и встречный водитель их не заметил.
— Вообще он очень осторожно ездил, не знаю, что могло случиться… Мы с ними на катке были за несколько часов до аварии. До сих пор кажется, что это какой-то страшный сон, — рассказал КП-Новосибирск друг разбившихся.
Родные парней в шоке от произошедшего. Они до сих пор не могут осознать, что случилось. Свидетели аварии говорят, что ДТП произошло на опасном участке дороги. Плохая видимость и гололед усложнили ситуацию.
Согласно данным ГИБДД, авария произошла около 22:30 на 103-м километре трассы Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий. Предварительно выяснилось, что водитель «ВАЗ 2109» не справился с управлением и выехал на встречку, где произошло столкновение с «Хондой Одиссей». В результате аварии погибли оба мужчины, а женщину из «Хонды» с различными травмами доставили в районную больницу.