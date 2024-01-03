«Ехали в гости к другу»: раскрыты подробности смертельного ДТП под Новосибирском

Согласно данным ГИБДД, авария произошла около 22:30 на 103-м километре трассы Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий. Предварительно выяснилось, что водитель «ВАЗ 2109» не справился с управлением и выехал на встречку, где произошло столкновение с «Хондой Одиссей». В результате аварии погибли оба мужчины, а женщину из «Хонды» с различными травмами доставили в районную больницу.