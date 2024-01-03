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Published Сегодня, 07:39

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Разбились двое парней

«Ехали в гости к другу»: раскрыты подробности смертельного ДТП под Новосибирском

3 января 2024, 07:39
Фото: ГИБДД
Разбились двое парней

Погибшие парни в ДТП под Новосибирском 1 января оказались братьями

В Новосибирской области в автокатастрофе погибли два брата, которые ехали в гости к другу в Кемерово на «девятке». Родные рассказали о погибших парнях.

В Тогучинском районе Новосибирской области произошло страшное ДТП. Вечером 1 января двое парней, ехавших на «девятке», разбились, врезавшись в «Хонду». Оказалось, что погибшие парни были родными братьями из многодетной семьи.

Один из погибших, 24-летний водитель, вез своего 18-летнего брата. Подруга погибших сообщила, что они ехали в гости к другу в Кемерово. Близкие предполагают, что у автомобиля выключились фары и встречный водитель их не заметил.

— Вообще он очень осторожно ездил, не знаю, что могло случиться… Мы с ними на катке были за несколько часов до аварии. До сих пор кажется, что это какой-то страшный сон, — рассказал КП-Новосибирск друг разбившихся.
Два человека погибли в ДТП в Новосибирской области
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Родные парней в шоке от произошедшего. Они до сих пор не могут осознать, что случилось. Свидетели аварии говорят, что ДТП произошло на опасном участке дороги. Плохая видимость и гололед усложнили ситуацию.

Согласно данным ГИБДД, авария произошла около 22:30 на 103-м километре трассы Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий. Предварительно выяснилось, что водитель «ВАЗ 2109» не справился с управлением и выехал на встречку, где произошло столкновение с «Хондой Одиссей». В результате аварии погибли оба мужчины, а женщину из «Хонды» с различными травмами доставили в районную больницу.

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