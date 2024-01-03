Кто жил в СССР сможет угадать, что мы спрятали на кадрах культовых комедий

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Советское кино до сих пор популярно во всем мире из-за высокого качества сценариев, сюжетов, а также из-за актеров, игра которых до сих пор поражает.
Также в фильмах спрятано множество интересных деталей. Некоторые из них мы закрыли, чтобы вы угадали, что спрятано на кадрах.
Мы взяли кадры из культовых советских комедий и закрыли на них различные объекты. Проверьте, сможете ли вы вспомнить, что на самом деле было в этих сценах.
Делитесь результатами со знакомыми, отправляйте наш тест и проверьте, как хорошо знают фильмы ваши приятели и родственники.