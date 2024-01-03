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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Угадайте, что спрятано на закрытых участках

Кто жил в СССР сможет угадать, что мы спрятали на кадрах культовых комедий

3 января 2024, 06:26
Фото: atas.info
Угадайте, что спрятано на закрытых участках

Для новосибирцев составили тест на знание советского кино

Несмотря на то, что советское кино было снято еще в прошлом веке, оно до сих пор пользуется большой популярностью у россиян. Давайте проверим, как хорошо вы помните наши фильмы — пройдите тест и выясните, действительно ли вы из СССР.

Советское кино до сих пор популярно во всем мире из-за высокого качества сценариев, сюжетов, а также из-за актеров, игра которых до сих пор поражает.

Также в фильмах спрятано множество интересных деталей. Некоторые из них мы закрыли, чтобы вы угадали, что спрятано на кадрах.

Тест
Угадай, что закрыто на кадре из советских фильмов

Мы взяли кадры из культовых советских комедий и закрыли на них различные объекты. Проверьте, сможете ли вы вспомнить, что на самом деле было в этих сценах.

Делитесь результатами со знакомыми, отправляйте наш тест и проверьте, как хорошо знают фильмы ваши приятели и родственники.

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#Тесты#Новосибирск#Кино#СССР#Афиша#Фильмы#Алина Гурицкая
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