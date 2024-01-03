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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Где самое дорогое жилье в Новосибирске

Названы районы Новосибирска с самыми дорогими новостройками

3 января 2024, 04:23
Фото: atas.info
Где самое дорогое жилье в Новосибирске
Согласно данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска выросла на 10,8% в 2023 году, а цены на рынке квартир повысились на 9,5% за год.

Теперь квадратный метр в новостройках оценивается в 137 тысяч рублей, что на 12 тысяч рублей дороже, чем на вторичном рынке. Самые дорогое жилье можно найти в Железнодорожном, Заельцовском и Центральном районах. В то же время, наиболее экономичные варианты представлены в Кировском и Первомайском районах, где цена за квадратный метр составляет соответственно 106 и 107 тысяч рублей.

Заметный рост цен произошел в Ленинском, Октябрьском и Калининском районах, где цена за квадратный метр увеличилась более чем на 16%. Это более чем в два раза превышает ожидаемый уровень инфляции.

По данным ЦИАН, в декабре наибольшее число предложений новостроек было в Заельцовском, Ленинском и Дзержинском районах. Меньше всего предложений было в Первомайском, Центральном и Железнодорожном районах, пишет РБК Новосибирск.

По 1 квадратному метру нового жилья построили на каждого новосибирца в 2023 году
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