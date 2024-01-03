Названы районы Новосибирска с самыми дорогими новостройками

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Теперь квадратный метр в новостройках оценивается в 137 тысяч рублей, что на 12 тысяч рублей дороже, чем на вторичном рынке. Самые дорогое жилье можно найти в Железнодорожном, Заельцовском и Центральном районах. В то же время, наиболее экономичные варианты представлены в Кировском и Первомайском районах, где цена за квадратный метр составляет соответственно 106 и 107 тысяч рублей.
Заметный рост цен произошел в Ленинском, Октябрьском и Калининском районах, где цена за квадратный метр увеличилась более чем на 16%. Это более чем в два раза превышает ожидаемый уровень инфляции.
По данным ЦИАН, в декабре наибольшее число предложений новостроек было в Заельцовском, Ленинском и Дзержинском районах. Меньше всего предложений было в Первомайском, Центральном и Железнодорожном районах, пишет РБК Новосибирск.