atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Женщина связала тысячи балаклав

Пенсионерка из Новосибирска получила медаль за пошитые балаклавы для СВО

3 января 2024, 05:42
Фото: Midjourney
Женщина связала тысячи балаклав
Пенсионерка Наталья Мариненко из Новосибирска была награждена медалью «Золотое сердце России» за помощь бойцам СВО. Она пошила тысячи балаклав для бойцов на передовой.

Как отметили волонтеры движения «Тепло матери — фронту», до начала СВО никто и не предполагал, что пожилые люди вместе с другими неравнодушными сибиряками способны на такое единодушие.

За год волонтеры сшили около 1,5 тонн маскировочных сетей, более 7,5 тысяч балаклав, а также тысячи кровоостанавливающих турникетов и других товаров, пишет КП-Новосибирск.

Еще одна пенсионерка Татьяна Функ начала шить балаклавы для мобилизованных, а вскоре к производству подключились её соседки. Их пример вдохновил других женщин из Сибири, и даже школы организовали свои мастерские.

Дети участников СВО увидели «Золушку» в зале им. Каца в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Комбат новосибирской «Веги» Панферов пообещал, что СВО закончится в 2024 годуКонцерт для детей участников СВО прошел при поддержке «Единой России» в НовосибирскеДетей новосибирских бойцов СВО в школах накормят на 5% лучше
#Общество#Новосибирск#Волонтеры#СВО#Эмилия Губарева#Медаль
Подпишитесь
Составлен топ-5 провальных проектов 2023 года в Новосибирске
Сегодня, 05:51
Маршрутка с пассажирами перевернулась в Новосибирске — есть пострадавшие
Вчера, 17:21
Афиша на новогодние каникулы в Новосибирске — подборка мероприятий
1 января, 00:12
Кто жил в СССР сможет угадать, что мы спрятали на кадрах культовых комедий
Сегодня, 06:26
Самый опасный и криминальный район Новосибирска назвали полицейские
1 января, 09:31