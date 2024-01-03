Пенсионерка из Новосибирска получила медаль за пошитые балаклавы для СВО

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Как отметили волонтеры движения «Тепло матери — фронту», до начала СВО никто и не предполагал, что пожилые люди вместе с другими неравнодушными сибиряками способны на такое единодушие.
За год волонтеры сшили около 1,5 тонн маскировочных сетей, более 7,5 тысяч балаклав, а также тысячи кровоостанавливающих турникетов и других товаров, пишет КП-Новосибирск.
Еще одна пенсионерка Татьяна Функ начала шить балаклавы для мобилизованных, а вскоре к производству подключились её соседки. Их пример вдохновил других женщин из Сибири, и даже школы организовали свои мастерские.