Призывной возраст в армию увеличили на 3 года в Новосибирской области

Те же поправки предусматривают активное привлечение мигрантов в армию. Эта тенденция стала особенно заметной в этом году. Теперь, когда мигранты получают паспорт РФ, им выдают повестку в военкомат и проводят рейды для выявления тех, кто не встал на воинский учет.