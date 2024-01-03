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Призывники «постареют»

Призывной возраст в армию увеличили на 3 года в Новосибирской области

3 января 2024, 08:24
Фото: Midjourney
Призывники «постареют»
С 1 января вступили в силу новые правила по призыву в российскую армию. Возраст призывников увеличен с 27 до 30 лет. Однако минимальный возраст для призыва — 18 лет, остался без изменений.

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении призывного возраста еще в 2023 году, но он вступил в силу только с 2024 года. Мужчины, которым исполнилось 27 лет в 2023 году, будут направлены в запас и не подлежат призыву.

Ранее военные заявляли о том, что хотят повысить призывной возраст до 21 года, чтобы привлекать более зрелых новобранцев, сообщают «Новые Известия». Однако инициативу не приняли.

Те же поправки предусматривают активное привлечение мигрантов в армию. Эта тенденция стала особенно заметной в этом году. Теперь, когда мигранты получают паспорт РФ, им выдают повестку в военкомат и проводят рейды для выявления тех, кто не встал на воинский учет.

В Новосибирске шесть мигрантов отслужат в армии
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#Новосибирск#Новосибирская область#Армия#Минобороны#Россия#Военные#Военкомат#Закон#Эмилия Губарева
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