Призывной возраст в армию увеличили на 3 года в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении призывного возраста еще в 2023 году, но он вступил в силу только с 2024 года. Мужчины, которым исполнилось 27 лет в 2023 году, будут направлены в запас и не подлежат призыву.
Ранее военные заявляли о том, что хотят повысить призывной возраст до 21 года, чтобы привлекать более зрелых новобранцев, сообщают «Новые Известия». Однако инициативу не приняли.
Те же поправки предусматривают активное привлечение мигрантов в армию. Эта тенденция стала особенно заметной в этом году. Теперь, когда мигранты получают паспорт РФ, им выдают повестку в военкомат и проводят рейды для выявления тех, кто не встал на воинский учет.