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Published Сегодня, 05:57

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Updated Сегодня, 05:59

Центр перекрыли

Проезд в центре Новосибирска закрыли из-за карнавального шествия

3 января 2024, 05:57
Фото: atas.info
Центр перекрыли
В центре Новосибирска 3 января закрыто движение на Красном проспекте и некоторых смежных улицах из-за проведения карнавального шествия с ростовыми куклами.

Движение транспорта ограничили на части Красного проспекта. С 10:00 до 21:00 будет закрыт участок от здания № 25 до № 15, который находится рядом с концертным залом им. В. Маяковского и Новосибирским государственным краеведческим музеем.

Также будут изменены маршруты нескольких автобусов, маршрутных такси и троллейбусов. Автобусов: № 5, 8, 13, 18, 21, 28, 31, 54, 75, 97, 98 и маршруток: № 8, 44, 44a, 45, 51. Троллейбусов № 5, 10, 13.

Изменения в организации движения также затронут некоторые смежные улицы: Максима Горького, Депутатскую, Октябрьскую магистраль и Орджоникидзе. В этих районах также будет ограничено движение.

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#Транспорт#Новосибирск#Движение#Эмилия Губарева#Шествие#Перекрытие#Карнавал
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