Проезд в центре Новосибирска закрыли из-за карнавального шествия

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Движение транспорта ограничили на части Красного проспекта. С 10:00 до 21:00 будет закрыт участок от здания № 25 до № 15, который находится рядом с концертным залом им. В. Маяковского и Новосибирским государственным краеведческим музеем.
Также будут изменены маршруты нескольких автобусов, маршрутных такси и троллейбусов. Автобусов: № 5, 8, 13, 18, 21, 28, 31, 54, 75, 97, 98 и маршруток: № 8, 44, 44a, 45, 51. Троллейбусов № 5, 10, 13.
Изменения в организации движения также затронут некоторые смежные улицы: Максима Горького, Депутатскую, Октябрьскую магистраль и Орджоникидзе. В этих районах также будет ограничено движение.