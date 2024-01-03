Пятилетний ребенок в Новосибирске защемил язык машинкой для стрижки ногтей

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В Новосибирске случился инцидент с маленьким пятилетним мальчиком. Ребенок защемил свой язык машинкой для стрижки ногтей. О происшествии сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».
По информации, инцидент произошел 2 января в жилом микрорайоне «Просторный». В 18:57 поступил вызов с улицы Александра Чистякова. Там ребенок получил травму, защемив язык машинкой для стрижки ногтей.
Работники службы МАСС помогли освободить язык и вернули ребенка родителям. Спасатели МАСС рекомендовали обратиться к медицинским работникам.