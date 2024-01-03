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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Ребенок получит травму

Пятилетний ребенок в Новосибирске защемил язык машинкой для стрижки ногтей

3 января 2024, 09:48
Фото: Midjourney
Ребенок получит травму
В Новосибирске ребенок в возрасте пяти лет получил травму языка при использовании машинки для стрижки ногтей.

В Новосибирске случился инцидент с маленьким пятилетним мальчиком. Ребенок защемил свой язык машинкой для стрижки ногтей. О происшествии сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

По информации, инцидент произошел 2 января в жилом микрорайоне «Просторный». В 18:57 поступил вызов с улицы Александра Чистякова. Там ребенок получил травму, защемив язык машинкой для стрижки ногтей.

Работники службы МАСС помогли освободить язык и вернули ребенка родителям. Спасатели МАСС рекомендовали обратиться к медицинским работникам.

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#Общество#Новосибирск#Дети#МАСС#Эмилия Губарева
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