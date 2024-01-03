Шествие новогодних игрушек прошло на площади Ленина в Новосибирске

3 января 2024 года в Новосибирске прошло первое шествие новогодних игрушек. Более 200 сказочных персонажей присоединились к этому праздничному мероприятию. В шествии можно было увидеть драконов, елки и других интересных персонажей. На Красном проспекте прокатились четыре огромные карнавальные платформы.