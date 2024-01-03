Шествие новогодних игрушек прошло на площади Ленина в Новосибирске

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
3 января 2024 года в Новосибирске прошло первое шествие новогодних игрушек. Более 200 сказочных персонажей присоединились к этому праздничному мероприятию. В шествии можно было увидеть драконов, елки и других интересных персонажей. На Красном проспекте прокатились четыре огромные карнавальные платформы.
Во время шествия новосибирцы увидели Деда Мороза, который ездил на квадроциклах и играл в духовом оркестре, а также Снежную Бабу. Последняя стала символом 2024 года в городе.
Главный праздник состоялся на площади Ленина. Горожане, несмотря на ветреную погоду, принесли с собой новогодние игрушки и дарили их другим участникам праздника.
Во время праздника выступали творческие коллективы и ходулисты. После этого состоялось файер шоу, а карнавал завершился дискотекой.