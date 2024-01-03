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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Парад прошел в центре

Шествие новогодних игрушек прошло на площади Ленина в Новосибирске

3 января 2024, 15:05
Фото: Анна Терешкова/ВКонтакте
Парад прошел в центре
В Новосибирске состоялось первое шоу новогодних игрушек, где более 200 сказочных персонажей участвовали в шествии.

3 января 2024 года в Новосибирске прошло первое шествие новогодних игрушек. Более 200 сказочных персонажей присоединились к этому праздничному мероприятию. В шествии можно было увидеть драконов, елки и других интересных персонажей. На Красном проспекте прокатились четыре огромные карнавальные платформы.

Видео: Анна Терешкова

Во время шествия новосибирцы увидели Деда Мороза, который ездил на квадроциклах и играл в духовом оркестре, а также Снежную Бабу. Последняя стала символом 2024 года в городе.

Главный праздник состоялся на площади Ленина. Горожане, несмотря на ветреную погоду, принесли с собой новогодние игрушки и дарили их другим участникам праздника.

Во время праздника выступали творческие коллективы и ходулисты. После этого состоялось файер шоу, а карнавал завершился дискотекой.

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