Школьник из Новосибирска покончил с собой в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Известно, что мальчик узнал о том, что из-за плохих результатов в школе ему не будет подарен желанный компьютер. Эта новость стала для него разочарованием и привела к трагическим последствиям.
Тело мальчика было обнаружено в его комнате, когда мать пришла пригласить его за стол. Рядом с ним было найдено письмо, в котором он обвинил своих родителей в случившемся и пожелал им счастливого Нового года.
Он написал, что считает их ответственными за его смерть и просил передать всем близким, что очень их любит. Другие подробности неизвестны.