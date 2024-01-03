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Posted Сегодня, 02:28

Published Сегодня, 02:28

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

Мальчик умер

Школьник из Новосибирска покончил с собой в новогоднюю ночь

3 января 2024, 02:28
Фото: atas.info
Мальчик умер
По информации телеграм-канала BAZA, в Новосибирске произошла трагическая ситуация. 14-летний школьник решил покончить с собой за 20 минут до наступления нового года якобы из-за отсутствия подарка.

Известно, что мальчик узнал о том, что из-за плохих результатов в школе ему не будет подарен желанный компьютер. Эта новость стала для него разочарованием и привела к трагическим последствиям.

Тело мальчика было обнаружено в его комнате, когда мать пришла пригласить его за стол. Рядом с ним было найдено письмо, в котором он обвинил своих родителей в случившемся и пожелал им счастливого Нового года.

Он написал, что считает их ответственными за его смерть и просил передать всем близким, что очень их любит. Другие подробности неизвестны.

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