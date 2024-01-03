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Что не удалось выполнить в 2023 году

Составлен топ-5 провальных проектов 2023 года в Новосибирске

3 января 2024, 05:51
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Что не удалось выполнить в 2023 году
Самые провальные стройки назвали в Новосибирске. Среди них есть Четвертый мост и станция метро «Спортивная».

Первым в списке находится четвёртый мост, который уже несколько лет вызывает проблемы для автомобилистов. Достроить платную переправу должны были в 2023 году, но работы были приостановлены компанией «ВИС» из-за недостаточного финансирования от регионального Министерства транспорта. Судебное разбирательство продолжается, а окончание строительства ожидается только к концу 2024 года.

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Ещё одной провальной стройкой является станция метро «Спортивная», которая в первую очередь была задумана для удобства зрителей предполагаемого чемпионата мира по хоккею. Однако само мероприятие так и не состоялось. Строительство станции замедлилось из-за санкций, а сейчас требуется новая экспертиза.

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Также стоит упомянуть о шести школах, строительство которых попало в центр скандала из-за неправильно выполненного фундамента. В результате, этот фундамент пришлось сносить и начинать строительство с нуля. Все объекты обещают завершить к 1 сентября 2024 года.

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Реконструкция Первомайского сквера также превратилась в катастрофу. Мэрия города заявила, что подрядчик будет наказан за нарушение сроков строительства, и открытие сквера запланировано только на лето 2024 года.

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И, наконец, парк «Каменка», первый в России затапливаемый парк, территорию которого начали благоустраивать в 2021 году на сумму 299 млн рублей, пишет НГС-Новосибирск. Однако, из-за особенностей ландшафта, сроки завершения работ были перенесены на 2024 год.

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Все эти строительные проекты являются провалами для Новосибирска и требуют дополнительных усилий и времени для завершения.

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