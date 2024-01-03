Составлен топ-5 провальных проектов 2023 года в Новосибирске

Первым в списке находится четвёртый мост, который уже несколько лет вызывает проблемы для автомобилистов. Достроить платную переправу должны были в 2023 году, но работы были приостановлены компанией «ВИС» из-за недостаточного финансирования от регионального Министерства транспорта. Судебное разбирательство продолжается, а окончание строительства ожидается только к концу 2024 года.