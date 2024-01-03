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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Погибли люди

Стало известно, кто погиб в тройном ДТП в Новосибирской области

3 января 2024, 13:52
Фото: ГИБДД
Погибли люди
На автодороге Р-255 «Сибирь» произошло ДТП, в результате которого погибли несколько человек, о чем сообщили в ГИБДД Новосибирской области.

Вечером 3 января произошло серьезное дорожное происшествие. Автомобиль «Тойота Рактис», которым управлял 44-летний мужчина, столкнулся с «Хендай Туксон», за рулем которого находился мужчина 1969 года рождения. По предварительным данным, произошло это в результате неудачного обгона, когда водитель «Тойоты» не справился с управлением.

После первого столкновения «Тойота» попала в еще одно ДТП, на этот раз с грузовым автомобилем «Вольво». За рулем «Вольво» находился мужчина, родившийся в 1980 году.

В результате этого происшествия погибли несколько человек. В «Тойоте» погибли водитель и две пассажирки: женщина 1974 года рождения и девушка 2009 года рождения. Водитель «Хендая» скончался в больнице.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа полиции. Подробности случившегося выясняются.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Эмилия Губарева
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