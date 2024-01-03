Стало известно, кто погиб в тройном ДТП в Новосибирской области

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Вечером 3 января произошло серьезное дорожное происшествие. Автомобиль «Тойота Рактис», которым управлял 44-летний мужчина, столкнулся с «Хендай Туксон», за рулем которого находился мужчина 1969 года рождения. По предварительным данным, произошло это в результате неудачного обгона, когда водитель «Тойоты» не справился с управлением.
После первого столкновения «Тойота» попала в еще одно ДТП, на этот раз с грузовым автомобилем «Вольво». За рулем «Вольво» находился мужчина, родившийся в 1980 году.
В результате этого происшествия погибли несколько человек. В «Тойоте» погибли водитель и две пассажирки: женщина 1974 года рождения и девушка 2009 года рождения. Водитель «Хендая» скончался в больнице.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа полиции. Подробности случившегося выясняются.