Температурные качели от -1 до -24 ожидаются на новогодних каникулах в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
По данным сервиса «Яндекс. Погода», ночью 4 января температура воздуха в Новосибирске опустится до –24 при этом будет сильный снегопад. Днем ожидается такая же температура, но будет солнечная погода.
5 января столица Сибири потеплеет до –3. Ночью 6 января температура воздуха составит –2, а к вечеру снова похолодает до –13. 7 января ожидается от –14 до –16.
Согласно прогнозу погодного сервиса Gismeteo, ночью 4 января в Новосибирске будет около –21, однако днем станет солнечно. 5 января ожидается резкое потепление до –3 днем, но ночью мороз усилится до –18.
В субботу столицу Сибири ожидает температура около –2 и мокрый снег. 7 января синоптики снова прогнозируют похолодание до –14 днем и до –20 ночью.