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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Холодно будет в регионе

Температурные качели от -1 до -24 ожидаются на новогодних каникулах в Новосибирске

3 января 2024, 11:41
Фото: atas.info
Холодно будет в регионе
На новогодние каникулы в Новосибирске ожидаются резкие изменения температуры. По прогнозам погодных сервисов, столбики термометров будут колебаться от –1 до –24 градусов.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», ночью 4 января температура воздуха в Новосибирске опустится до –24 при этом будет сильный снегопад. Днем ожидается такая же температура, но будет солнечная погода.

5 января столица Сибири потеплеет до –3. Ночью 6 января температура воздуха составит –2, а к вечеру снова похолодает до –13. 7 января ожидается от –14 до –16.

Согласно прогнозу погодного сервиса Gismeteo, ночью 4 января в Новосибирске будет около –21, однако днем станет солнечно. 5 января ожидается резкое потепление до –3 днем, но ночью мороз усилится до –18.

В субботу столицу Сибири ожидает температура около –2 и мокрый снег. 7 января синоптики снова прогнозируют похолодание до –14 днем и до –20 ночью.

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