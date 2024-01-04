Банкет-холл Paradise в историческом здании Новосибирска продают за 127 млн

Помещение расположено в 2 уровнях: 3 этаж — 579 квадратов, 4 этаж — 244,2 квадратов. Светлый дизайн зала подходит как для проведения свадеб, так и для других мероприятий. Продавец просит за банкет-холл 127 млн 696 тысяч рублей.