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Банкетный зал стоит 127 млн

Банкет-холл Paradise в историческом здании Новосибирска продают за 127 млн

4 января 2024, 03:07
Фото: novosibirsk.n1.ru
Банкетный зал стоит 127 млн
В центре Новосибирска продают банкет-холл Paradise. Объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

В Центральном районе Новосибирска на улице Ядринцевская выставили на продажу банкетный зал Paradise. Общая площадь помещения — 945,9 квадратов. Год постройки — 2006, есть отдельный вход, а также шаговая доступность до площади Ленина.

Вид снаружиВид снаружи
Вид снаружи
Фото: novosibirsk.n1.ru

Помещение расположено в 2 уровнях: 3 этаж — 579 квадратов, 4 этаж — 244,2 квадратов. Светлый дизайн зала подходит как для проведения свадеб, так и для других мероприятий. Продавец просит за банкет-холл 127 млн 696 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске продавали торговый центр за 850 млн рублей. Внутри здания есть несколько арендаторов, включая магазины «Лента», «Рыбный день», DNS, «Новэкс» и «Фармакопейка».

Торговый центр продают в Новосибирске за 850 млн рублей
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