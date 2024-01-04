Банкет-холл Paradise в историческом здании Новосибирска продают за 127 млн

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В Центральном районе Новосибирска на улице Ядринцевская выставили на продажу банкетный зал Paradise. Общая площадь помещения — 945,9 квадратов. Год постройки — 2006, есть отдельный вход, а также шаговая доступность до площади Ленина.
Помещение расположено в 2 уровнях: 3 этаж — 579 квадратов, 4 этаж — 244,2 квадратов. Светлый дизайн зала подходит как для проведения свадеб, так и для других мероприятий. Продавец просит за банкет-холл 127 млн 696 тысяч рублей.
Напомним, ранее в Новосибирске продавали торговый центр за 850 млн рублей. Внутри здания есть несколько арендаторов, включая магазины «Лента», «Рыбный день», DNS, «Новэкс» и «Фармакопейка».