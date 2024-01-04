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Published Сегодня, 12:42

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Updated Сегодня, 12:47

Есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Новосибирской области

4 января 2024, 12:42
Фото: ГИБДД
Есть пострадавшие
В Новосибирской области 4 января 2024 года в 17:10 на автодороге К19Р Тогучинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек.

По предварительной информации ГИБДД, женщина 1986 года рождения управляла автомобилем Volkswagen Tiguan. Она двигалась в сторону Новосибирска и случайно выехала на полосу для встречного движения. В результате этого, произошло столкновение с грузовиком SITRAK, который двигался в противоположном направлении.

Водитель и трое пассажиров (мужчина 1984 года рождения и два мальчика 2012 и 2017 годов рождения), находившиеся в автомобиле «Фольксваген», получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работал полицейский патруль Госавтоинспекции, который выяснял все обстоятельства инцидента.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Автомобиль#Эмилия Губарева#Тогучинский район
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