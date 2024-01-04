Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Новосибирской области

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
По предварительной информации ГИБДД, женщина 1986 года рождения управляла автомобилем Volkswagen Tiguan. Она двигалась в сторону Новосибирска и случайно выехала на полосу для встречного движения. В результате этого, произошло столкновение с грузовиком SITRAK, который двигался в противоположном направлении.
Водитель и трое пассажиров (мужчина 1984 года рождения и два мальчика 2012 и 2017 годов рождения), находившиеся в автомобиле «Фольксваген», получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
На месте происшествия работал полицейский патруль Госавтоинспекции, который выяснял все обстоятельства инцидента.