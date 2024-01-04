Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Новосибирской области

По предварительной информации ГИБДД, женщина 1986 года рождения управляла автомобилем Volkswagen Tiguan. Она двигалась в сторону Новосибирска и случайно выехала на полосу для встречного движения. В результате этого, произошло столкновение с грузовиком SITRAK, который двигался в противоположном направлении.