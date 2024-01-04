Дача с сараем сгорели в СНТ «Цветущая Плющиха» в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Садовый дом и сарай загорелись в СНТ «Цветущая Плющиха». По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, на вызов пожарные приехали в 14:13. Открытый огонь был потушен к 14:47, но после этого пожарные продолжали лить воду на горящие конструкции.
«Огнем в итоге повреждена крыша садового дома на площади 42 кв.м и сарай на площади 30 кв. м. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в МЧС.
Для борьбы с огнем были задействованы три пожарные автоцистерны и 12 спасателей.