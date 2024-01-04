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Пострадавших нет

Дача с сараем сгорели в СНТ «Цветущая Плющиха» в Новосибирске

4 января 2024, 09:46
Фото: АСТ-54
Пострадавших нет
В одном из садовых обществ в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. Это произошло днем 4 января: черный столб дыма был виден даже с окрестных многоэтажек.

Садовый дом и сарай загорелись в СНТ «Цветущая Плющиха». По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, на вызов пожарные приехали в 14:13. Открытый огонь был потушен к 14:47, но после этого пожарные продолжали лить воду на горящие конструкции.

«Огнем в итоге повреждена крыша садового дома на площади 42 кв.м и сарай на площади 30 кв. м. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Для борьбы с огнем были задействованы три пожарные автоцистерны и 12 спасателей.

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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Эмилия Губарева
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