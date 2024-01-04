Дача с сараем сгорели в СНТ «Цветущая Плющиха» в Новосибирске

Садовый дом и сарай загорелись в СНТ «Цветущая Плющиха». По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, на вызов пожарные приехали в 14:13. Открытый огонь был потушен к 14:47, но после этого пожарные продолжали лить воду на горящие конструкции.