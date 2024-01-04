Два поколения врачей «перешивали» сердце 11-летнего мальчика в Новосибирске

У мальчика был один из самых сложных пороков — единый желудочек сердца. У него смешивались потоки артериальной и венозной крови, что приводило к недостатку кислорода. Обычно такие пациенты имеют шанс выжить, если операция Фонтена проводится в возрасте 2-4 лет.