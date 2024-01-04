Два поколения врачей «перешивали» сердце 11-летнего мальчика в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
Ребенку 11 лет, и в течение 10 лет врачи работали над исправлением его врожденного порока сердца. Год назад хирурги Юрий Кулябин и Илья Сойнов выполнили процедуру Фонтена.
У мальчика был один из самых сложных пороков — единый желудочек сердца. У него смешивались потоки артериальной и венозной крови, что приводило к недостатку кислорода. Обычно такие пациенты имеют шанс выжить, если операция Фонтена проводится в возрасте 2-4 лет.
Первым хирургом ребенка был профессор Юрий Горбатых. Однако финальный этап был задержан на длительное время. Окончательную процедуру провели ученики первого хирурга в 2023 году. Во время операции удалось выполнить все поставленные задачи.