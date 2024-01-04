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Врачи боролись за жизнь ребенка

Два поколения врачей «перешивали» сердце 11-летнего мальчика в Новосибирске

4 января 2024, 11:00
Фото: Midjourney
Врачи боролись за жизнь ребенка
В Новосибирске 11-летнему ребенку с врожденным пороком сердца была проведена процедура Фонтена, которую выполнили два поколения врачей. Об этом сообщили в Национальном медицинском центре им. академика Е. Н. Мешалкина.

Ребенку 11 лет, и в течение 10 лет врачи работали над исправлением его врожденного порока сердца. Год назад хирурги Юрий Кулябин и Илья Сойнов выполнили процедуру Фонтена.

У мальчика был один из самых сложных пороков — единый желудочек сердца. У него смешивались потоки артериальной и венозной крови, что приводило к недостатку кислорода. Обычно такие пациенты имеют шанс выжить, если операция Фонтена проводится в возрасте 2-4 лет.

Первым хирургом ребенка был профессор Юрий Горбатых. Однако финальный этап был задержан на длительное время. Окончательную процедуру провели ученики первого хирурга в 2023 году. Во время операции удалось выполнить все поставленные задачи.

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#Новосибирск#Пациенты#Врачи#Эмилия Губарева#Сердце
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