Губернатор поручил Минтрансу помочь Новосибирску с уборкой снега

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
По словам губернатора, дороги города засыпало снегом. Поэтому Андрей Травников постановил, чтобы Министерство транспорта выделило дополнительную спецтехнику для очистки главных магистралей. В прошлом году такую практику уже применяли, и она оказалась успешной.
Губернатор отметил, что несмотря на спокойное начало года, все еще существуют риски. Поэтому в местах, где рыбаки выезжают на лед, будут установлены снежные барьеры.
Коммунальным службам поручили активизировать очистку крыш от снега.