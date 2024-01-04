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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Снега много в городе

Губернатор поручил Минтрансу помочь Новосибирску с уборкой снега

4 января 2024, 08:43
Фото: atas.info
Снега много в городе
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил Минтрансу и мэрии помочь городу с уборкой снега.

По словам губернатора, дороги города засыпало снегом. Поэтому Андрей Травников постановил, чтобы Министерство транспорта выделило дополнительную спецтехнику для очистки главных магистралей. В прошлом году такую практику уже применяли, и она оказалась успешной.

Губернатор отметил, что несмотря на спокойное начало года, все еще существуют риски. Поэтому в местах, где рыбаки выезжают на лед, будут установлены снежные барьеры.

Коммунальным службам поручили активизировать очистку крыш от снега.

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#Новосибирск#Дороги#Мэрия#Губернатор#Травников#Эмилия Губарева#Уборка снега#Снегопады#Минтранс
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