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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Здания сносят

Корпуса крупнейшего оловозавода сносят в Новосибирске

4 января 2024, 07:43
Фото: 1MI
Здания сносят
На улице Мира в Новосибирске проходит снос промышленных зданий и заводских труб. Эти сооружения были построены из старого кирпича до Второй мировой войны.

Работники оловозавода сообщают, что предприятие продолжает функционировать, а сносят только старые цеха. Пока неизвестно, что будет на месте этих зданий. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее говорил, что здесь точно не будет строиться жилье, потому что это нарушило бы законодательство. Ведь выплавка олова считается вредным производством.

Также отмечается, что довоенный кирпич, из которого построены эти корпуса, отличается от послевоенного. Архитектор Игорь Поповский объясняет, что помимо старых цехов оловозавода, ценностью является и заводоуправление «Сибсельмаш», которое было построено в более ранний период индустриализации СССР.

По словам архитектора, возможно, на месте разрушенных зданий появятся новые торговые центры или офисные здания, пишет VN ru.

Довоенные корпуса крупнейшего в Европе оловозавода сносят в Новосибирске
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#Новосибирск#Строительство#Архитектура#Снос#Эмилия Губарева#Оловозавод
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