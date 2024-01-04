Корпуса крупнейшего оловозавода сносят в Новосибирске

Работники оловозавода сообщают, что предприятие продолжает функционировать, а сносят только старые цеха. Пока неизвестно, что будет на месте этих зданий. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее говорил, что здесь точно не будет строиться жилье, потому что это нарушило бы законодательство. Ведь выплавка олова считается вредным производством.