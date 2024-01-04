atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Многие сибиряки смотрят фильмы

Новосибирцы готовы пересматривать советские фильмы на новогодних каникулах

4 января 2024, 14:42
Фото: 1MI
Многие сибиряки смотрят фильмы
В новогодние каникулы 22% жителей Новосибирска планируют пересмотреть советские фильмы.

По результатам исследования SuperJob, около 22% респондентов планируют пересмотреть советские фильмы, такие как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика». Еще 9% заявили, что собираются посмотреть современные российские фильмы и сериалы.

Кроме того, 13% опрошенных планируют насладиться зарубежными фильмами и сериалами. В этой категории большинство предпочитают фильмы о Гарри Поттере, трилогию «Властелин колец» и фильмы о Барби.

На современное российское кино приходится 9% поклонников, которые намерены посмотреть такие фильмы, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холоп» и «Теща». Некоторые жители Новосибирска (8%) выбирают зарубежную классику для просмотра, такие как «Один дома», «Гринч — похититель Рождества» и «Трудный ребенок».

Однако есть и те, кто не планирует смотреть фильмы и сериалы в новогодние каникулы. Это составляет около 23% опрошенных.

Кто жил в СССР сможет угадать, что мы спрятали на кадрах культовых комедий
Узнать подробнее
Читайте также:
Блюда по ГОСТу: топ-5 популярных рецептов прямиком из СССРХуже, чем в «Слово пацана»: криминальные банды ОПГ держали в страхе весь Новосибирск
#Общество#Новосибирск#Новый год#Эмилия Губарева#Опрос#Новогодние каникулы
Подпишитесь
Шествие новогодних игрушек прошло на площади Ленина в Новосибирске
Вчера, 15:05
Составлен топ-5 провальных проектов 2023 года в Новосибирске
Вчера, 05:51
Стало известно, кто погиб в тройном ДТП в Новосибирской области
Вчера, 13:52
Кто жил в СССР сможет угадать, что мы спрятали на кадрах культовых комедий
Вчера, 06:26
Афиша на новогодние каникулы в Новосибирске — подборка мероприятий
1 января, 00:12
График выплаты детских пособий с 1 января 2024: от СФР и областные
1 января, 08:37