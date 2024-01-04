Новосибирцы готовы пересматривать советские фильмы на новогодних каникулах

По результатам исследования SuperJob, около 22% респондентов планируют пересмотреть советские фильмы, такие как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика». Еще 9% заявили, что собираются посмотреть современные российские фильмы и сериалы.