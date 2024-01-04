Новосибирцы готовы пересматривать советские фильмы на новогодних каникулах

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
По результатам исследования SuperJob, около 22% респондентов планируют пересмотреть советские фильмы, такие как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика». Еще 9% заявили, что собираются посмотреть современные российские фильмы и сериалы.
Кроме того, 13% опрошенных планируют насладиться зарубежными фильмами и сериалами. В этой категории большинство предпочитают фильмы о Гарри Поттере, трилогию «Властелин колец» и фильмы о Барби.
На современное российское кино приходится 9% поклонников, которые намерены посмотреть такие фильмы, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холоп» и «Теща». Некоторые жители Новосибирска (8%) выбирают зарубежную классику для просмотра, такие как «Один дома», «Гринч — похититель Рождества» и «Трудный ребенок».
Однако есть и те, кто не планирует смотреть фильмы и сериалы в новогодние каникулы. Это составляет около 23% опрошенных.