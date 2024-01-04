Новосибирцы в реестре иноагентов в 2023 году — кто попал в список

Андрей Затирко придерживался оппозиционных взглядов. После работы в Забайкалье он занял пост главного редактора НГС зимой 2022 года. Однако на этом месте он не продержался и полгода. Вскоре после объявления спецоперации в феврале он сбежал из России в Вильнюс, где до сих пор работает над проектом «Сирена» и «Агентство», которые признаны нежелательными на территории РФ.