Новосибирцы в реестре иноагентов в 2023 году — кто попал в список

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
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Updated Сегодня, 03:20
Бывшего депутата горсовета Новосибирска внесли в реестр иностранных агентов 31 марта. Причиной послужила «дискредитация идеи служения Отечеству, формирование отрицательного отношения к военной службе, призыв к участию в митингах и борьба с действующей властью РФ».
В Новосибирске Сергей Бойко принадлежал к оппозиционному объединению «Коалиция Новосибирск», которая некогда была представлена в совете депутатов города в составе пяти человек. В ноябре 2021 года он уехал из России, боясь возбуждения в его отношении уголовного дела, связанного с его деятельностью в штабе Алексея Навального*. В доме Бойко и у его родственников проходили обыски.
До сих пор политик остаются за рубежом, ведет YouTube-канал. 14 февраля бывшего депутата объявили в розыск. 28 июня 2023 года его лишили мандата из-за непредоставления сведений о доходах.
Новосибирское издание пополнило реестр иноагентов 5 мая. Поводом стало «распространение для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».
СМИ было зарегистрировано в 2010 году и долгое время занимало первые позиции в различных медиа-рейтингах. Издание занималось расследовательской деятельностью. После начала спецоперации на Украине сайт «Тайги» заблокировали. Вскоре деятельность издания перенеслась в Telegram.
Новосибирского преподавателя и общественника признали иноагентом 26 мая. Поводом для этого стало «распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, участие в качестве респондента на украинских и западных информационных площадках, выступления против спецоперации на Украине».
Ранее Сергей Чернышов возглавлял частные «Новоколледж» и «Новошколу», он нередко публично высказывался против действующего режима. Неоднократно новосибирские общественники требовали закрыть его образовательные учреждения — они работают до сих пор.
В июне Чернышов покинул пост директора «Новоколледжа» из-за присвоенного ему статуса. Однако сейчас он продолжает работать в России в частном университете им. Ядринцева. Также он до сих пор на добровольных началах участвует в жизни Новоколледжа.
Бывшая депутат стала иноагентом недавно — 15 декабря. В документах Минюста это обосновывают тем, что она «участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политики».
Хельга Пирогова, как и Сергей Бойко, входила в состав «Коалиции Новосибирск» и придерживалась оппозиционных взглядов. В июле политик «прославилась» на всю Россию после поста в соцсетях, где она грубо высказалась о погибших на СВО и их родственниках. После этого в отношении Пироговой возбудили уголовное дело о распространении фейков.
Вскоре Пирогова сбежала из России в Грузию, где впервые стала мамой. Сейчас она активно ведет соцсети, занимается политической деятельностью, встречаясь с представителями зарубежных организаций. Ее также, как и Бойко лишили мандата из-за непредоставления сведений о доходах.
Бывшего журналиста Чита.Ру и главного редактора НГС признали иноагентом 15 декабря из-за «участия в создании и распространении материалов иноагентов, выступлениях против специальной военной операции на Украине, а также формирование негативного образа РФ на зарубежных площадках».
Андрей Затирко придерживался оппозиционных взглядов. После работы в Забайкалье он занял пост главного редактора НГС зимой 2022 года. Однако на этом месте он не продержался и полгода. Вскоре после объявления спецоперации в феврале он сбежал из России в Вильнюс, где до сих пор работает над проектом «Сирена» и «Агентство», которые признаны нежелательными на территории РФ.
*признаны Минюстом РФ иностранными агентами