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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Новосибирцы выиграли лотерею

Новосибирцы выиграли по 1 миллиону рублей в лотерею

4 января 2024, 10:54
Фото: 1MI
Новосибирцы выиграли лотерею
Выигрыш в размере 1 миллиона рублей достался двум жителям Новосибирской области.

В лотерее в Новосибирской области двое местных жителей выиграли по 1 миллиону рублей. Пока что они не получили свои призы.

Компания «Столотo» сообщила о том, что было продано 185 310 билетов «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото». Всего сумма выигрышей составила 35 773 260 рублей.

Напомним, что несколько миллионов рублей за лето выиграли новосибирцы в лотереях. Обладателями одного миллиона рублей по результатам лотереи стали шесть сибиряков. Из них двое — жители Новосибирской области. Ещё один новосибирец выиграл сразу два миллиона рублей.

Новосибирец рассказал, на что потратил выигранный в лотерею миллион
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#Новосибирск#Эмилия Губарева#Лотерея#Выигрыш
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