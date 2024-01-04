Новосибирцы выиграли по 1 миллиону рублей в лотерею

Напомним, что несколько миллионов рублей за лето выиграли новосибирцы в лотереях. Обладателями одного миллиона рублей по результатам лотереи стали шесть сибиряков. Из них двое — жители Новосибирской области. Ещё один новосибирец выиграл сразу два миллиона рублей.