Новосибирцы выиграли по 1 миллиону рублей в лотерею

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В лотерее в Новосибирской области двое местных жителей выиграли по 1 миллиону рублей. Пока что они не получили свои призы.
Компания «Столотo» сообщила о том, что было продано 185 310 билетов «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото». Всего сумма выигрышей составила 35 773 260 рублей.
Напомним, что несколько миллионов рублей за лето выиграли новосибирцы в лотереях. Обладателями одного миллиона рублей по результатам лотереи стали шесть сибиряков. Из них двое — жители Новосибирской области. Ещё один новосибирец выиграл сразу два миллиона рублей.