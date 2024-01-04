Посетитель караоке-клуба в Новосибирске возмутился песней на украинском языке

Несмотря на недовольство алтайца, другие посетители клуба предпочли избежать конфликтов и не стали обсуждать происходящее с исполнительницей, пишет «МК на Алтае». В ответ на песню на украинском языке один из посетителей решил исполнить песню «Офицеры».