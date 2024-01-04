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Новосибирцы пели песню на украинском

Посетитель караоке-клуба в Новосибирске возмутился песней на украинском языке

4 января 2024, 02:42
Фото: 1MI
Новосибирцы пели песню на украинском
Один из жителей Барнаула возмутился песней на украинском языке, исполненной в караоке-клубе Новосибирска: он считает это неприемлемым.

Житель Алтайского края приехал в Новосибирск и пошел в местный караоке-клуб га улице Октябрьская в новогоднюю ночь. Там посетительница клуба спела песню «Червона рута».

Мужчина посчитал такое поведение неуместным, особенно учитывая события, связанные с СВО и обстрелами ВСУ Белгорода в конце 2023 года.

Несмотря на недовольство алтайца, другие посетители клуба предпочли избежать конфликтов и не стали обсуждать происходящее с исполнительницей, пишет «МК на Алтае». В ответ на песню на украинском языке один из посетителей решил исполнить песню «Офицеры».

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#Новосибирск#Эмилия Губарева#Караоке#Песня#Алтайский край
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