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Published Сегодня, 02:42
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Житель Алтайского края приехал в Новосибирск и пошел в местный караоке-клуб га улице Октябрьская в новогоднюю ночь. Там посетительница клуба спела песню «Червона рута».
Мужчина посчитал такое поведение неуместным, особенно учитывая события, связанные с СВО и обстрелами ВСУ Белгорода в конце 2023 года.
Несмотря на недовольство алтайца, другие посетители клуба предпочли избежать конфликтов и не стали обсуждать происходящее с исполнительницей, пишет «МК на Алтае». В ответ на песню на украинском языке один из посетителей решил исполнить песню «Офицеры».