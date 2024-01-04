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Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

Столбы светили в городе

Световые столбы над Новосибирском: необычное явление было утром 4 января

4 января 2024, 04:34
Фото: АСТ-54
Столбы светили в городе

Световые столбы в мороз заметили в небе над Новосибирском

В Новосибирске утром 4 января были замечены световые столбы, которые напоминали северное сияние.

Жители Новосибирска были свидетелями красивого природного явления. С появлением первых лучей солнца над городом, небо озарилось необычными световыми полосами, напоминающими северное сияние. Фотографии этого явления были опубликованы на странице «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте.

Фото: АСТ-54

Эти световые столбы — результат оптического эффекта, возникающего зимой в морозном воздухе и вызванного искусственными источниками света.

Обычно такое явление происходит при резком понижении температуры или большом количестве влаги в атмосфере. Микрокристаллы льда формируются в воздухе и медленно опускаются, отражая свет от фонарей и прожекторов, что создает эффект светового столба.

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#Новосибирск#Погода#Эмилия Губарева#Мороз#Северное сияние
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