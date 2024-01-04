Световые столбы над Новосибирском: необычное явление было утром 4 января

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Жители Новосибирска были свидетелями красивого природного явления. С появлением первых лучей солнца над городом, небо озарилось необычными световыми полосами, напоминающими северное сияние. Фотографии этого явления были опубликованы на странице «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте.
Эти световые столбы — результат оптического эффекта, возникающего зимой в морозном воздухе и вызванного искусственными источниками света.
Обычно такое явление происходит при резком понижении температуры или большом количестве влаги в атмосфере. Микрокристаллы льда формируются в воздухе и медленно опускаются, отражая свет от фонарей и прожекторов, что создает эффект светового столба.