Три человека пострадали в ДТП в Новосибирской области — 10-летний ребенок в больнице

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Вечером 4 января в Искитиме произошло ДТП. По предварительной информации, водитель женщина 1983 года рождения управляла автомобилем Toyota Nadia. Она не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Subaru Forester.
В результате аварии водитель «Тойоты» и двое пассажиров «Субару» (женщина 2002 года рождения и девочка 2014 года рождения) получили различные травмы и были доставлены в больницу.
На месте происшествия работает полиция, которая выясняет все обстоятельства случившегося.