atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Есть пострадавшие

Три человека пострадали в ДТП в Новосибирской области — 10-летний ребенок в больнице

4 января 2024, 12:58
Фото: ГИБДД
Есть пострадавшие

Три человека пострадали в ДТП в Новосибирской области

В Новосибирской области на территории Искитима произошло ДТП, в результате которого пострадали трое человек.

Вечером 4 января в Искитиме произошло ДТП. По предварительной информации, водитель женщина 1983 года рождения управляла автомобилем Toyota Nadia. Она не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Subaru Forester.

В результате аварии водитель «Тойоты» и двое пассажиров «Субару» (женщина 2002 года рождения и девочка 2014 года рождения) получили различные травмы и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работает полиция, которая выясняет все обстоятельства случившегося.

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, кто погиб в тройном ДТП в Новосибирской областиЧетыре человека погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области«Ехали в гости к другу»: раскрыты подробности смертельного ДТП под Новосибирском
#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#ДТП#Искитим#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Шествие новогодних игрушек прошло на площади Ленина в Новосибирске
Вчера, 15:05
Составлен топ-5 провальных проектов 2023 года в Новосибирске
Вчера, 05:51
Стало известно, кто погиб в тройном ДТП в Новосибирской области
Вчера, 13:52
Кто жил в СССР сможет угадать, что мы спрятали на кадрах культовых комедий
Вчера, 06:26
Афиша на новогодние каникулы в Новосибирске — подборка мероприятий
1 января, 00:12
График выплаты детских пособий с 1 января 2024: от СФР и областные
1 января, 08:37