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Published Сегодня, 05:34

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Updated Сегодня, 05:36

Когда сдадут мост

В Новосибирске назвали срок сдачи многоуровневой развязки четвертого моста

4 января 2024, 05:34
Фото: Иван Колодеев
Когда сдадут мост
В Новосибирске обещают сдать левобережную развязку четвёртого моста в 2024 году. Автомобилистам и пешеходам придётся привыкать к новым схемам движения.

Сроки сдачи моста и всех прилегающих развязок были сдвинуты из-за отказа правительства Новосибирской области финансировать строительство, которое затягивается уже третий год. В настоящее время проходят консультации между заказчиком и исполнителем работ, целью которых является урегулирование всех спорных вопросов, возникших в процессе реализации проекта.

Губернатор Новосибирской области объяснил задержки необходимостью внесения изменений в проект и прохождением Главгосэкспертизы. После завершения всех необходимых согласований на площадях Труда и Энергетиков значительно изменится схема движения. Будут введены прямые проезды и движение по овалам вместо колец. Для пешеходов будут построены мосты-переходы, а для трамваев — эстакада.

По мнению экспертов, после реконструкции проезд будет гораздо легче, за исключением участков Ватутина — Широкая и Широкая — Станиславского, где возможен большой трафик. В частности, для проезда придется использовать эстакаду или перестраиваться в левую часть потока транспорта, пишет НГС.

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#Транспорт#Новосибирск#Скандал с четвертым мостом: когда сдадут путепровод#Эмилия Губарева#Мост#Развязка#Автомобилисты
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