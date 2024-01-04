В Новосибирске назвали срок сдачи многоуровневой развязки четвертого моста

Сроки сдачи моста и всех прилегающих развязок были сдвинуты из-за отказа правительства Новосибирской области финансировать строительство, которое затягивается уже третий год. В настоящее время проходят консультации между заказчиком и исполнителем работ, целью которых является урегулирование всех спорных вопросов, возникших в процессе реализации проекта.