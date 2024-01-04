В Новосибирске назвали срок сдачи многоуровневой развязки четвертого моста

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
Сроки сдачи моста и всех прилегающих развязок были сдвинуты из-за отказа правительства Новосибирской области финансировать строительство, которое затягивается уже третий год. В настоящее время проходят консультации между заказчиком и исполнителем работ, целью которых является урегулирование всех спорных вопросов, возникших в процессе реализации проекта.
Губернатор Новосибирской области объяснил задержки необходимостью внесения изменений в проект и прохождением Главгосэкспертизы. После завершения всех необходимых согласований на площадях Труда и Энергетиков значительно изменится схема движения. Будут введены прямые проезды и движение по овалам вместо колец. Для пешеходов будут построены мосты-переходы, а для трамваев — эстакада.
По мнению экспертов, после реконструкции проезд будет гораздо легче, за исключением участков Ватутина — Широкая и Широкая — Станиславского, где возможен большой трафик. В частности, для проезда придется использовать эстакаду или перестраиваться в левую часть потока транспорта, пишет НГС.