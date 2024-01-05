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Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Кинопремьеры 2024 года

15 самых ожидаемых кинопремьер 2024 года

5 января 2024, 07:11
Фото: Кинопоиск
Кинопремьеры 2024 года

Новосибирцам рассказали, какие фильмы выйдут в 2024 году

Из-за забастовок гильдий сценаристов и актеров в Голливуде многие фильмы были перенесены на 2024 год. Так что предполагается, что этот год будет богат на хорошие картины, хотя из-за нестабильной ситуации еще возможны переносы некоторых премьер. Представляем топ-15 самых ожидаемых картин 2024 года.

Дюна: часть вторая

Дюна: часть втораяДюна: часть вторая
Дюна: часть вторая
Фото: Кинопоиск

Во время пандемии 2021 года экранизация «Дюны» Дени Вильнева собрала свыше 400 млн долларов в прокате. Теперь завершены съемки «Дюна: Часть вторая», и, учитывая обширный фундамент первого фильма, сиквел обещает быть еще более насыщенным экшеном.

Майор Гром: Игра

Майор Гром: ИграМайор Гром: Игра
Майор Гром: Игра
Фото: Кинопоиск

Продолжение самого успешного российского кинокомикса воплощено теми же талантливыми создателями. Майор Гром, суперполицейский из Петербурга, сталкивается с изобретательным злодеем Призраком в новой захватывающей игре.

Мастер и Маргарита

Мастер и МаргаритаМастер и Маргарита
Мастер и Маргарита
Фото: Кинопоиск

Это третья крупная экранизация романа Булгакова. В режиссерском кресле — Михаил Локшин («Серебряные коньки»), а на экране — обаятельный тандем Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Юрий Колокольников. Премьера 25 января.

Космонавт

КосмонавтКосмонавт
Космонавт
Фото: Кинопоиск

Режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк, бывший поп-музыкант Stakka Bo, теперь снимает фильм с Адамом Сэндлером. Астронавт заводит необычную дружбу с инопланетной формой жизни, проникшей на его корабль. Дата выхода — 1 марта, эксклюзивно на Netflix.

Боб Марли: Одна любовь

Боб Марли: Одна любовьБоб Марли: Одна любовь
Боб Марли: Одна любовь
Фото: Кинопоиск

Масштабный байопик «Боб Марли: Одна любовь» представляет взгляд на жизнь легендарного регги-исполнителя Боба Марли. Согласие сына Боба Марли, Зигги Марли, на выбор Кингсли Бен-Адира для роли его отца придает фильму особую значимость.

Гражданская война

Гражданская войнаГражданская война
Гражданская война
Фото: Кинопоиск

В разрушенной Америке брат сражается с братом, и страна погружается в хаос. Новый фильм Алекса Гарленда («Из машины») с Джесси Племонсом и Кирстен Данст обещает захватывающий сюжет и эмоциональные впечатления.

Фуриоса: Хроники Безумного Макса

Фуриоса: Хроники Безумного МаксаФуриоса: Хроники Безумного Макса
Фуриоса: Хроники Безумного Макса
Фото: Кинопоиск

Режиссер Джордж Миллер активно работает над «Фуриосой» с октября 2020 года. Однако из-за пересъемок и забастовки сценаристов майский релиз может быть отложен. В «Фуриосе» зрители узнают о молодости бесстрашной воительницы и о том, почему она потеряла руку.

Каскадеры

КаскадерыКаскадеры
Каскадеры
Фото: Кинопоиск

«Каскадеры» — новый взгляд на телесериал 80-х. Райан Гослинг в роли избитого координатора трюков, расследующего исчезновение звезды. Режиссер Дэвид Литч придает уникальную изюминку этой истории каскадеров, будучи одним из них на ранних этапах своей карьеры.

Микки 17

Микки 17Микки 17
Микки 17
Фото: Кинопоиск

Роберт Паттинсон в фильме Пон Джун-хо («Паразиты») об астронавте-колонизаторе, чье разум переселяется в новые тела для достижения бессмертия. Премьера назначена на 27 марта.

Сто лет тому вперед

Сто лет тому впередСто лет тому вперед
Сто лет тому вперед
Фото: Кинопоиск

Современная интерпретация советской классики для детей и подростков. Героиня повести Киры Булычевой, советская девочка Алиса Селезнева, снова в борьбе с космическими пиратами. Премьера перенесена на 18 апреля.

Гладиатор-2

Гладиатор-2Гладиатор-2
Гладиатор-2
Фото: Кинопоиск

С появлением «Наполеона» 85-летний режиссер Ридли Скотт наполнен решимостью продолжить свое лидерство в жанре экшн-фильмов. В «Гладиаторе 2» Скотт начинает сначала, стремясь доказать Голливуду, что не готов отказываться от своей роли великого создателя боевиков, предпочитая создать грандиозный сиквел.

Джокер: Безумие на двоих

Джокер: Безумие на двоихДжокер: Безумие на двоих
Джокер: Безумие на двоих
Фото: Кинопоиск

Режиссер Тодд Филлипс и актер Хоакин Феникс, один из величайших современных актеров, снова встретились на съемочной площадке для продолжения успешной истории Джокера. Премьера запланирована на 2 октября.

Дэдпул-3

Дэдпул-3Дэдпул-3
Дэдпул-3
Фото: Кинопоиск

«Дэдпул 3» уже привлек внимание прессы, поскольку Райан Рейнольдс и Хью Джекман соревнуются в социальных сетях, готовясь к своим ролям. Дэдпул будет частью «Людей Икс», предвосхищая появление Росомахи во вселенной. Фильм не уклонится от безумия Дэдпула и строгих норм Людей Икс.

Битлджус-2

Битлджус-2Битлджус-2
Битлджус-2
Фото: Кинопоиск

Возвращение «Битлджус 2» в кинотеатры с участием оригинального актерского состава обещает стать захватывающим событием. Сверхъестественные способности Вайноны Райдер только усилились со времен оригинала благодаря «Очень странным делам», а Кэтрин О’Хара сохраняет свое очарование в комедийном плане.

Головоломка-2

Головоломка-2Головоломка-2
Головоломка-2
Фото: Кинопоиск

Ожидается, что «Головоломка 2» станет самым кассовым анимационным фильмом 2024 года после успешных миллиардных кассовых сборов оригинала. В новом фильме Райли поступает в колледж, и Радость, Грусть, Страх, Гнев и Отвращение сталкиваются с новыми проблемами, помогая ей их решить.

Бордерлендс

БордерлендсБордерлендс
Бордерлендс
Фото: Кинопоиск

Borderlands планируется стать крупнейшим экранизированным проектом игровой интеллектуальной собственности в 2024 году. Режиссер Илай Рот придаст фильму свой мрачный блеск, объединяя комедийный актерский состав в забавной космической эпопее.

Крэйвен-охотник

Крэйвен-охотникКрэйвен-охотник
Крэйвен-охотник
Фото: Кинопоиск

Долгое время ходили слухи о включении «Крэйвен-охотника» в вселенную «Человека-паука» от Sony, и теперь он становится полноценным фильмом, посвященным персонажу, не связанному с другими сюжетами.

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