15 самых ожидаемых кинопремьер 2024 года

Новосибирцам рассказали, какие фильмы выйдут в 2024 году

Из-за забастовок гильдий сценаристов и актеров в Голливуде многие фильмы были перенесены на 2024 год. Так что предполагается, что этот год будет богат на хорошие картины, хотя из-за нестабильной ситуации еще возможны переносы некоторых премьер. Представляем топ-15 самых ожидаемых картин 2024 года.