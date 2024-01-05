«Актером второго плана» назвал Никиту Кологривого рэпер Big Baby Tape

Школы рэперов обычно делят на «старую» и «новую» и согласно этой классификации, треки Big Baby Tape относятся к «ньюскул». Но Кологривый отметил, что это не «ньюскул», а деградация: «Я понимаю, звучание на южном берегу в Штатах, у них не было Пушкина, Чехова, Лермонтова, Достоевского. А у нас-то чё? (…) Как можно иметь лучшие стихи два века назад, а сейчас писать намного хуже».