«Было сложно, дорого, но реально» — сибирячка выходила котов, спасенных в зоне СВО

Юлия не стала отступать перед трудностями. Женщина потратила большие деньги на лекарства и в итоге удалось победить болезнь. К Новому году одноглазый Пират и рыжий Лис вышли в ремиссию. Чаще всего животным, спасенным на Донбассе, помогают жители других регионов России, у которых уже есть свои домашние питомцы. Несмотря на это, они берут вывезенных из зоны боевых действий животных и не жалея сил, помогают им восстановиться.