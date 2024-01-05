«Было сложно, дорого, но реально» — сибирячка выходила котов, спасенных в зоне СВО

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В марте 2023 года Юлия приютила двух котов, вывезенных бойцами с Донбасса, сообщает КП-Новосибирск. Рыжего кота, которого спасли в Мариуполе, назвали Лисом, черного, найденного под обстрелами этой осенью в Марьинке — Пиратом. У обоих животных оказался вирусный лейкоз, который также называют «кошачьим СПИДом». Это сниженный иммунитет, который не сопротивляется инфекциям, в результате животные могут серьезно заболеть.
Пират поселился у жительницы Новосибирска в марте. Юлия тогда приютила сразу двух животных с Донбасса: ещё одного кота назвали Лисом, он из Мариуполя. По приезду у Пирата и Лиса взяли анализы, оказалось — оба больны вирусным лейкозом, который ещё называют «кошачьим СПИДом» — когда из-за резкого сокращения лимфоцитов организм кошки не может противостоять различным инфекциям.
Как рассказал волонтер «Кошкин дом Донецк» Евгения, пристроить кошку с лейкозом почти нет шансов, лечение требует около 15 тысяч рублей в месяц. Удивительно и то, что Юлия из Новосибирска забрала сразу двоих животных. Она вложила в их лечение большие деньги, и вот третий анализ ПЦР перед новогодними праздниками показал отрицательный результат — это означает, животные вышли в ремиссию и болезнь отступила.
Юлия не стала отступать перед трудностями. Женщина потратила большие деньги на лекарства и в итоге удалось победить болезнь. К Новому году одноглазый Пират и рыжий Лис вышли в ремиссию. Чаще всего животным, спасенным на Донбассе, помогают жители других регионов России, у которых уже есть свои домашние питомцы. Несмотря на это, они берут вывезенных из зоны боевых действий животных и не жалея сил, помогают им восстановиться.
Кота с обмороженными лапами, бросившегося под машину, спасли в Новосибирске.