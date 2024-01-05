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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Косули вышли к домам в Кыштовке.

Косули вышли к людям в Кыштовке, сообщил министр экологии Шестернин

5 января 2024, 08:18
Фото: nplod.ru
Косули вышли к домам в Кыштовке.
Косули забежали в Кыштовку, сотрудники полиции сопроводили животных в лес.

В этом году сразу несколько косуль вышли к домам в Кыштовке, сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин. На видео видно, как одна из косуль подходит к дверям здания, с любопытством заглядывает внутрь и убегает. По словам Евгения Шестернина полицейские и инспектор сопроводили животных обратно в естественную среду обитания, чтобы избежать возможных неприятных последствий.

В декабре в Новосибирской области косуля застряла в заборе, сломала шею и погибла.

Косуля сломала шею в заборе у вокзала и погибла в Новосибирской области
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