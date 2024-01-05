Косули вышли к людям в Кыштовке, сообщил министр экологии Шестернин

В этом году сразу несколько косуль вышли к домам в Кыштовке, сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин. На видео видно, как одна из косуль подходит к дверям здания, с любопытством заглядывает внутрь и убегает. По словам Евгения Шестернина полицейские и инспектор сопроводили животных обратно в естественную среду обитания, чтобы избежать возможных неприятных последствий.