Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с фургоном по дороге из Кемерово

Авария произошла сегодня 5 января в Тогучинском районе. В 14.20 на автодороге К-19Р «Новосибирск — Л. Кузнецкий» на 110 км «Митцубиси Лансер» под управлением женщины 1989 года рождения выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем

«Исудзу Эльф». Женщина водитель «Митцубиси Лансер» с травмами разной степени тяжести доставлена в больницу, мужчине, управляшему грузовым фургоном, помощь по предварительным данным оказали на месте.