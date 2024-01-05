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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Автомобили не подлежат восстановлению.

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с фургоном по дороге из Кемерово

5 января 2024, 12:25
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по НСО
Автомобили не подлежат восстановлению.
Mitsubishi Lancer и грузовой фургон Isuzu с новосибирскими номерами столкнулись в лобовом ДТП по дороге из Кемерово в Новосибирск.

Авария произошла сегодня 5 января в Тогучинском районе. В 14.20 на автодороге К-19Р «Новосибирск — Л. Кузнецкий» на 110 км «Митцубиси Лансер» под управлением женщины 1989 года рождения выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем
«Исудзу Эльф». Женщина водитель «Митцубиси Лансер» с травмами разной степени тяжести доставлена в больницу, мужчине, управляшему грузовым фургоном, помощь по предварительным данным оказали на месте.

5 января в Тогучинском районе в14.20 на автодороге К-19Р «Новосибирск — Л. Кузнецкий» на 110 км столкнулись «Митцубиси Лансер» и грузовой фургон «Исудзу Эльф».5 января в Тогучинском районе в14.20 на автодороге К-19Р «Новосибирск — Л. Кузнецкий» на 110 км столкнулись «Митцубиси Лансер» и грузовой фургон «Исудзу Эльф».
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по НСО

Судя по характеру разрушений автомобили не подлежат восстановлению. Причины произошедшего устанавливаются.

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#Новосибирск#ДТП#Ольга Храмушкина
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