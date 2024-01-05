Новосибирские полицейские предупреждают: мошенники используют эти пять схем

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Одна из самых распространенных схем построена на продаже товаров в интернете, когда мошенники требуют частичной или полной предоплаты за товар на карту. Товар могут продемонстрировать покупателю на фото или даже на видео. После получения денег они исчезают. Схема не зависит от предлагаемого товара, но чаще всего так пытаются «продать» автозапчасти, технику или животных.
Способ оплаты наложенным платежом тоже часто используется мошенниками, которые отправляют более дешевый аналог. Вернуть деньги, уплаченные за товар наложенным платежом, возможно, но это требует соблюдения определенных условий. Необходимо предъявить на почте упаковку, в которую был завернут товар, сам товар, посылку и квитанцию об оплате. Товар важно осмотреть сразу при получении.
Многие, не сделав этого, сразу выбрасывают упаковку и не хранят квитанцию об оплате. Товар осматривают поверхностно и только дома обнаруживают, что он не соответствует заявленным характеристикам. В этом случае, покупатель может столкнуться со сложностями при возврате денег.
Звонки из службы безопасности банка или полиции также должны насторожить. Часто мошенники выбирают одиноких людей, и звонят им сразу с двух или трех номеров, обрабатывая и заставляя жертву поверить в реальность потери денег. Жертву «ведут» до банкомата, обеспечивая такси и стараясь оградить от любого общения, запугивая и уговаривая.
Все также популярны мошеннические схемы с использованием подставных родственников, тем более, что сейчас мошенники могут подделывать голос с помощью искусственного интеллекта, но в большинстве случаев они обходятся более простыми способами. Важно перезвонить родственникам, и убедиться, что все в порядке.
Сайты знакомств также часто используются для продажи билетов на несуществующие концерты и спектакли, когда с аккаунта мошенника завязывается переписка, а потом приходит приглашение пойти вместе в театр или на концерт. Оплачивая билеты, человек не сразу понимает, что находится на подставном сайте мошенников и вместо похода в театр его ждет разочарование, так как деньги вернуть будет не просто.
Любой проект, обещающий слишком высокую прибыль или проценты, должен, прежде всего насторожить, так как с большей долей вероятности является мошеннической схемой.
В связи с действиями мошенников в Новосибирской области стал дороже стоить полис ОСАГО.