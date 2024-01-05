Новосибирские полицейские предупреждают: мошенники используют эти пять схем

Сайты знакомств также часто используются для продажи билетов на несуществующие концерты и спектакли, когда с аккаунта мошенника завязывается переписка, а потом приходит приглашение пойти вместе в театр или на концерт. Оплачивая билеты, человек не сразу понимает, что находится на подставном сайте мошенников и вместо похода в театр его ждет разочарование, так как деньги вернуть будет не просто.