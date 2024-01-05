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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Ближайшие три дня в Новосибирске будет идти снег

Новосибирцев ждут температурные качели, снегопад и похолодание до -19°C на Рождество

5 января 2024, 06:48
Фото: 1MI
Ближайшие три дня в Новосибирске будет идти снег
Сегодня в Новосибирске значительно потеплело — ночью термометры показывали -27°C, но уже утром температура воздуха поднялась до -4°C. Потепление будет недолгим — на Рождество новосибирцев ждет значительное похолодание до -17°C. Перед этим в городе пройдет снег с дождем.

По данным сервиса Яндекс.Погода в ближайшие два дня в Новосибирске будет теплая зимняя погода. Сегодня 5 января в городе ожидается пасмурная погода, температура воздуха -4°C. Во второй половине дня сервис погоды прогнозирует небольшой снег. Утренний юго-восточный ветер 3-4 м/с к вечеру сменится на юго-западный.

Завтра температура воздуха станет еще теплее — днем воздух прогреется до -2°C. Утром 6 января при повышении температуры воздуха до 0°C-1°C возможен дождь до снегом, днем и до вечера в прогнозе погоды снег. 7 января в городе будет -17°C, небольшой снег. Затем, в понедельник 8 января температурные качели снова качнутся в сторону потепления, и новосибирцы увидят на градусниках -1-3°C. Но уже к 10 января снова существенно похолодает до -19°C.

Более суровый прогноз предлагает сервис погоды Gismeteo, согласно ему, после дождя 6 января, на Рождество похолодает до -19°C, а затем после двухдневного потепления новосибирцев снова ждут морозы -20°C.

Фото: Яндекс.Погода
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В декабре Атас.Инфо сообщал, что река Обь не может замерзнуть из-за аномально теплой погоды, во многих местах лед не достигает безопасной толщины.

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