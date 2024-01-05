Новосибирцев ждут температурные качели, снегопад и похолодание до -19°C на Рождество

Завтра температура воздуха станет еще теплее — днем воздух прогреется до -2°C. Утром 6 января при повышении температуры воздуха до 0°C-1°C возможен дождь до снегом, днем и до вечера в прогнозе погоды снег. 7 января в городе будет -17°C, небольшой снег. Затем, в понедельник 8 января температурные качели снова качнутся в сторону потепления, и новосибирцы увидят на градусниках -1-3°C. Но уже к 10 января снова существенно похолодает до -19°C.