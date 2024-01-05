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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Цены на яйца подскочили выше 150 рублей за десяток.

Рост цен на яйца продолжился в Новосибирске после Нового года

5 января 2024, 05:28
Фото: Николай Русанов / 1MI
Цены на яйца подскочили выше 150 рублей за десяток.
Стоимость десятка яиц в сетевых магазинах достигает 170 рублей, при этом, дефицита яиц не наблюдается.

Яйца по 169 рублей в «Пятерочке» — несмотря на то, что ряд птицефабрик планировали сдержать рост цен на яйца, ограничив наценку 5%. Данное соглашение будет работать до 22 марта текущего года. На данный момент рост цен на яйца продолжается, даже сетевые магазины, которые старались «держать» цены до Нового года, сейчас повысили цены. В среднем десяток яиц в супермаркетах Новосибирска стоит 150-160 рублей.

Первую партию яиц из Турции привезли в Россию
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В Россию начали завозить яйца из Турции.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Ольга Храмушкина#Яйца
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