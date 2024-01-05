Рост цен на яйца продолжился в Новосибирске после Нового года

Яйца по 169 рублей в «Пятерочке» — несмотря на то, что ряд птицефабрик планировали сдержать рост цен на яйца, ограничив наценку 5%. Данное соглашение будет работать до 22 марта текущего года. На данный момент рост цен на яйца продолжается, даже сетевые магазины, которые старались «держать» цены до Нового года, сейчас повысили цены. В среднем десяток яиц в супермаркетах Новосибирска стоит 150-160 рублей.