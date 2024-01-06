Бонусы на «Карту жителя Новосибирской области» начислят за билеты в театр

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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В программе начисления бонусов участвую Художественный музей, театр «Красный Факел», Новосибирская филармония, музей «Россия — моя история». Также «Картой жителя» можно будет рассчитываться в городском транспорте.
«Карта жителя» в Новосибирской области появилась в 2023 году, также есть аналогичное приложение, которое предоставляет информацию о доступных льготах, пособиях и иных мерах адресной поддержки семей с детьми.
Замминистра труда и соцразвития рассказал о новых льготах для пенсионеров в Новосибирской области.