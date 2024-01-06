Бонусы на «Карту жителя Новосибирской области» начислят за билеты в театр

Система бонусов по «Карте жителя Новосибирской области» будет расширена. Как сообщили в пресс-службе правительства НСО, теперь кэшбэк начислят и за покупку билетов в музей и театры.