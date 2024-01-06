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Published Сегодня, 04:45

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Updated Сегодня, 04:47

Бонусы на «Карту жителя Новосибирской области» начислят за билеты в театр

6 января 2024, 04:45
Система бонусов по «Карте жителя Новосибирской области» будет расширена. Как сообщили в пресс-службе правительства НСО, теперь кэшбэк начислят и за покупку билетов в музей и театры.

В программе начисления бонусов участвую Художественный музей, театр «Красный Факел», Новосибирская филармония, музей «Россия — моя история». Также «Картой жителя» можно будет рассчитываться в городском транспорте.

«Карта жителя» в Новосибирской области появилась в 2023 году, также есть аналогичное приложение, которое предоставляет информацию о доступных льготах, пособиях и иных мерах адресной поддержки семей с детьми.

О новых льготах для пенсионеров рассказал замминистра труда и социального развития
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Замминистра труда и соцразвития рассказал о новых льготах для пенсионеров в Новосибирской области.

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#Новосибирск#Льготы#Ольга Храмушкина#Карта жителя#Льготники
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