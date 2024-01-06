Дважды спасенная: собачка Юта выжила после смертельной болезни

Пребывание в холодном лесу не прошло даром, Юта заболела парвовирусным энтеритом. Для щенка это заболевание может быть смертельным, тем более, для собаки с таким ослабленным иммунитетом. Из десяти щенков при заражении этой болезнью выживает один. Но именно Юта и стала тем самым щенком, который выжил, ее выходила и вылечила хозяйка Юлия Кунцман.