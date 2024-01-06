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Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Маленькая Юта три дня плутала по холодному осеннему лесу

Дважды спасенная: собачка Юта выжила после смертельной болезни

6 января 2024, 15:54
Фото: КП-Новосибирск
Маленькая Юта три дня плутала по холодному осеннему лесу
Этой осенью Юта была двухмесячным щенком, которого прежние хозяева потеряли в Караканском бору. Щенка искали несколько дней, в результате Юту нашли неравнодушные грибники.

Для поиском Юты в осеннем лесу развернули настоящую спасательную операцию, в которой участвовало 14 человек. Организатор этой поисковой операции Юлия Кунцман и стала новой хозяйкой собачки, пишет издание КП-Новосибирск.

Тогда маленького щенка искали уже без вской надежды, но чудо все же произошло. Обессилевшую Юту нашли в выкопанной туристами яме для отходов. Сверху она была прикрыта полиэтиленом, щенок пытался укрыться от ветра и холода, ночью температура в лесу уже была очень низкой.

Пребывание в холодном лесу не прошло даром, Юта заболела парвовирусным энтеритом. Для щенка это заболевание может быть смертельным, тем более, для собаки с таким ослабленным иммунитетом. Из десяти щенков при заражении этой болезнью выживает один. Но именно Юта и стала тем самым щенком, который выжил, ее выходила и вылечила хозяйка Юлия Кунцман.

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