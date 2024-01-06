Дважды спасенная: собачка Юта выжила после смертельной болезни

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Для поиском Юты в осеннем лесу развернули настоящую спасательную операцию, в которой участвовало 14 человек. Организатор этой поисковой операции Юлия Кунцман и стала новой хозяйкой собачки, пишет издание КП-Новосибирск.
Тогда маленького щенка искали уже без вской надежды, но чудо все же произошло. Обессилевшую Юту нашли в выкопанной туристами яме для отходов. Сверху она была прикрыта полиэтиленом, щенок пытался укрыться от ветра и холода, ночью температура в лесу уже была очень низкой.
Пребывание в холодном лесу не прошло даром, Юта заболела парвовирусным энтеритом. Для щенка это заболевание может быть смертельным, тем более, для собаки с таким ослабленным иммунитетом. Из десяти щенков при заражении этой болезнью выживает один. Но именно Юта и стала тем самым щенком, который выжил, ее выходила и вылечила хозяйка Юлия Кунцман.
15 тысяч рублей выплатит Администрация в Татарске за укус бродячей собаки родителям укушенного ребенка.